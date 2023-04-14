سقوط قتلى.. مشاهد مروعة لانشطار جسر إلى نصفين جسر في كولومبيا

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، مشاهد مخيفة، لانهيار جسر، غربي كولومبيا، في أمريكا الجنوبية.

وتسبب انهيار الجسر، إلى انشطاره نصفين، كما ظهر في الفيديو المتداول، في مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، فيما تبحث السلطات في سبب الانهيار.

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وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وثق مقطع فيديو متداول، لقطات تحبس الأنفاس لانهيار جسر في دولة أوروبية، بينما ظل الحفار المستخدم في عملية الحفر معلقا بالسلاسل.

هدم أحد لجسور

ويعد المقطع المتداول، من أكثر مقطع متداول في إسبانيا، وتم التقاطته من منطقة (إل بيرثو) لحفّار يقوم بهدم أحد الجسور.

سلاسل ضخمة

وخلال عملية التكسير انهار الجسر في الوادي وبقي الحفار متعلق بالسلاسل الضخمة التي تمسك به.

وتم تداول المقطع بشكل كثيف بسبب المخاطر التي يواجهها العمال رغم قلة رواتبهم، وسط مطالبات في إسبانيا برفع أجور العمال لاسيما في المهن الخطرة التي تهدد حياتهم، كما ظهر في المقطع المتداول.