بسبب سعر الموز.. لاعب تونسي شهير ينهي حياته بطريقة مروعة

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تداولت وسائل إعلام، أنباء وفاة اللاعب التونسي الشهير نزار عيساوي، أمس، بعد أن أشعل النار في نفسه، بسبب خلاف بينه وبين “بائع موز”.

مقطع فيديو عبر فيسبوك

وظهر اللاعب، في وقت سابق، في فيديو على “فيسبوك” روى فيه أن خلافا نسب بينه وبين بائع فواكه حول سعر الموز، وإنه أراد لفت نظر الشرطة لأن البائع يخالف القانون ويبيع الموز بـ10 دنانير للكيلوجرام، حسب “سكاي نيوز عربية”.

إضرام النار:

وتابع العيساوي: “كان جزائي أن اتهومني بالإرهاب، وورطوني في قضية لا داخل لي فيها”، ثم أضرم النار في نفسه رغم محاولات من حوله إثنائه عن ذلك، أمام مركز شرطة في مدينة حفوز بمحافظة القيروان، شمالي العاصمة التونسية.

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متأثرا بالحادث

وأعلن ياسين عيساوي، شقيق اللاعب نزار، وفاة شقيقه، متأثرا بالحادث، في مركز الحروق البليغة، في بن عروس.

وأعاد الحادث إلى الأذهان، مأساة الشاب التونسي محمد البوعزيزي الذي أشعل النار في نفسه، عام 2011، وتسببت الحادثة في اندلاع الثورة التونسية.