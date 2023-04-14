6 علامات تنذر بخطر الإصابة بمرض سرطان الجلد

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كشفت دراسة حديثة، عن علامات تدل على الإصابة مبكراً بمرض سرطان الجلد والتي تتطلب استشارة الطبيب فوراً.

وتتضمن تلك العلامات الشامات على الأنف وهو الشكل الأكثر شيوعا لسرطان الجلد، وذلك وفقا لما نشره موقع ديلي ميل.

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خطر الإصابة بسرطان الجلد

ومن أبرز العلامات التي تشير إلى الإصابة بسرطان الجلد ما يلي:

1. الشامات أو الوحمات

تختلف تلك الشامات عن الشامات الشائعة، وهي تضم البقع الدائرية أو البنية أو السمراء على الجلد الناتجة عن نمو مجموعات من الخلايا في الجلد تسمى الخلايا الصباغية.

2. شامات بألوان غير متساوية

اللون مؤشر قوي على سرطان الجلد الخطير، وعادة ما تكون الشامات الصحية ذات لون واحد، من البني الداكن والبني الفاتح إلى الوردي واللحمي، وتصبح بعض الشامات سرطانية وتتغير ألوانها تدريجياً.

3. الشامات كبيرة الحجم

عادة ما تظهر الأورام الميلانينية أكبر قليلا من البازلاء في شكل شامات، وينمو سرطان الجلد على مرحلتين، أفقيا ورأسيا.

انتبه لأعراض النزيف

4. نزيف أو بقع متقشرة

أحيانا قد تظهر بقع متقشرة على مناطق الجلد الأكثر تعرضا لأشعة الشمس، مثل الوجه وأعلى الرأس.

وهذا الاضطراب الجلدي يتسبب في ظهور بقع متقشرة وخشنة. ويمكن أن تنزف البقع أحيانا وتصبح متقرحة. والأشخاص الذين لديهم تاريخ من التعرض الشديد لأشعة الشمس هم أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من سرطان الجلد.

5. بقع داكنة على الأعضاء التناسلية

أيضا يمكن أن يظهر الورم الميلاني على شكل آفات داكنة على الأغشية المخاطية، أي داخل الأنف أو الفم أو المهبل أو فتحة الشرج أو أصابع اليدين والقدمين.

6. نتوءات متقشرة على الجلد

وهي عبارة عن انتفاخات دائرية متقشرة علي الجلد يظهر عادة على الأجزاء المعرضة للشمس من الجسم مثل اليدين والرقبة والذراعين والساقين، وغالباً ما يظهر على شكل كتلة شمعية أو نمو صغير وناعم ولامع أو شاحب.

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