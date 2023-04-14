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شاهد.. حالة مطرية غزيرة على أحياء غرب الرياض

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شاهد.. حالة مطرية غزيرة على أحياء غرب الرياض

شاهد.. حالة مطرية غزيرة على أحياء غرب الرياض

شاهد.. حالة مطرية غزيرة على أحياء غرب الرياض
٠٦:١٣:٤٣ ص، الجمعة، ٢٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت أحياء غرب الرياض فجر اليوم الجمعة، هطول أمطار غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

ووثق مقطع فيديو تداولته قناة العربية عبر حسابها على تويتر ، هطول أمطار غزيرة على أحياء غرب الرياض فجر اليوم، وسط توقعات باستمرار الحالة المطرية حتى مساء اليوم.

توقعات بتقلبات جوية

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات متقدمة بشأن حالة الطقس خلال الساعات القادمة على عدد من المناطق.

وتشمل الحالة الجوية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وعواصف رعدية ورياح نشطة على كل من الرياض ومكة المكرمة وعسير وجازان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر الحالة الجوية حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار أمطار غزيرة الرياض طقس الرياض

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