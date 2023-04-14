لأول مرة.. السماح برفع الأذان خمس مرات يوميا في مينيابوليس الأمريكية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وافق مجلس مدينة مينيابوليس، في ولاية مينيسوتا الأمريكية، بإجماع الأصوات، على السماح برفع الأذان 5 مرات يوميًا من خلال مكبرات الصوت، وذلك في سابقة هي الأولى في المدينة الأمريكية.

جزء من النسيج الأمريكي

وجاء في أسباب موافقة المجلس على القرار، أن: “المسلمين جزء من النسيج الاجتماعي الأمريكي، ومينيابوليس هي موطن لأكبر عدد من الصوماليين والأفارقة”.

ونص القرار على أن: “العقيدة الإسلامية مرحب بها، ويمكن للمساجد في جميع أنحاء المدينة الاحتفال بشهر رمضان المبارك، مع رفع الأذان للصلاة الذي يلتزم به المسلمون في جميع أنحاء العالم”.

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إذاعة الأذان 3 مرات

ويأتي هذا القرار بعدما تمت الموافقة على مشروع القانون من لجنة الصحة العامة والأمن في المدينة، الذي يهدف إلى توسيع عدد مرات الإذاعة الصوتية في المساجد، مما يعني أنه لم يعد يتم استثناء صلاة الصباح وصلاة المغرب.

وكان مجلس المدينة يسمح في السابق بإذاعة الأذان 3 مرات لثلاث صلوات بشرط ألا يتجاوز مستوى الصوت حدًّا معينًا، بما لا يزيد عن 70 ديسيبلًا.