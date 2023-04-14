الجمعة، ٢٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
سقوط قتلى.. مشاهد مروعة لانشطار جسر إلى نصفين جسر في كولومبيا
توقعات الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول ورياح نشطة في 8 مناطق
بسبب سعر الموز.. لاعب تونسي شهير ينهي حياته بطريقة مروعة
6 علامات تنذر بخطر الإصابة بمرض سرطان الجلد
لأول مرة.. السماح برفع الأذان خمس مرات يوميا في مينيابوليس الأمريكية (فيديو)
شاهد.. حالة مطرية غزيرة على أحياء غرب الرياض

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لأول مرة.. السماح برفع الأذان خمس مرات يوميا في مينيابوليس الأمريكية (فيديو)

لأول مرة.. السماح برفع الأذان خمس مرات يوميا في مينيابوليس الأمريكية (فيديو)

لأول مرة.. السماح برفع الأذان خمس مرات يوميا في مينيابوليس الأمريكية (فيديو)
٠٦:١٦:٣٥ ص، الجمعة، ٢٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وافق مجلس مدينة مينيابوليس، في ولاية مينيسوتا الأمريكية، بإجماع الأصوات، على السماح برفع الأذان 5 مرات يوميًا من خلال مكبرات الصوت، وذلك في سابقة هي الأولى في المدينة الأمريكية.

جزء من النسيج الأمريكي

وجاء في أسباب موافقة المجلس على القرار، أن: “المسلمين جزء من النسيج الاجتماعي الأمريكي، ومينيابوليس هي موطن لأكبر عدد من الصوماليين والأفارقة”.

ونص القرار على أن: “العقيدة الإسلامية مرحب بها، ويمكن للمساجد في جميع أنحاء المدينة الاحتفال بشهر رمضان المبارك، مع رفع الأذان للصلاة الذي يلتزم به المسلمون في جميع أنحاء العالم”.

اقرأ أيضا:

الأردن.. رفع أذان المغرب من قاعة كنيسة استضافت إفطارًا لأيتام

إذاعة الأذان 3 مرات

ويأتي هذا القرار بعدما تمت الموافقة على مشروع القانون من لجنة الصحة العامة والأمن في المدينة، الذي يهدف إلى توسيع عدد مرات الإذاعة الصوتية في المساجد، مما يعني أنه لم يعد يتم استثناء صلاة الصباح وصلاة المغرب.

وكان مجلس المدينة يسمح في السابق بإذاعة الأذان 3 مرات لثلاث صلوات بشرط ألا يتجاوز مستوى الصوت حدًّا معينًا، بما لا يزيد عن 70 ديسيبلًا.

الكلمات الدلالية:
أذان 5 أوقات الأذان في أمريكا الموافقة على رفع الأذان رفع الأذان مجلس مدينة مينيابوليس ولاية أمريكة ولاية مينسوتا

مواد ذات صلة

المزيد
«كبار العلماء» تدعو لاتخاذ «خطوات عملية» ضد النظام السوري

«كبار العلماء» تدعو لاتخاذ «خطوات عملية» ضد النظام السوري

١١:٤٢ م، الأثنين، ١٧ أغسطس ٢٠١٥
30 مليون متضرر.. مشهد مرعب للسيول في باكستان (فيديو)

30 مليون متضرر.. مشهد مرعب للسيول في باكستان (فيديو)

٠٥:٥٠ م، الجمعة، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢
خادم الحرمين يرعى مشروعًا خيريًّا لصالح جمعية الأطفال المعاقين

خادم الحرمين يرعى مشروعًا خيريًّا لصالح جمعية الأطفال المعاقين

١١:٣٩ م، الخميس، ١٨ يونيو ٢٠١٥
حساب المواطن: هذه شروط حصول الأرملة على الدعم بعد وفاة الزوج

حساب المواطن: هذه شروط حصول الأرملة على الدعم بعد وفاة الزوج

٠٩:٥٧ ص، الأحد، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *