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هذه خطيئة.. مقتدى الصدر يقرر غلق حساب تياره على تويتر
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هذه خطيئة.. مقتدى الصدر يقرر غلق حساب تياره على تويتر

هذه خطيئة.. مقتدى الصدر يقرر غلق حساب تياره على تويتر

هذه خطيئة.. مقتدى الصدر يقرر غلق حساب تياره على تويتر
٠٦:٠٢:٤١ ص، الجمعة، ٢٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في بيان، اليوم الجمعة، تجميد التيار الصدري باستثناء صلاة الجمعة وهيئة التراث لمدة سنة على الأقل، معلنا إغلاق حسابه على “تويتر”.

تجميد التيار الصدر

وقال الصدر على تويتر: “أن أكون مصلحا للعراق.. ولا أستطيع أن أصلح (التيار الصدري) فهذه خطيئة، وأن أستمر في قيادة (التيار الصدري) وفيه (أهل القضية) وبعض من (الفاسدين) وفيه بعض الموبقات.. فهذا أمر جلل، فلذا أجد من المصلحة تجميد التيار أجمع ما عدا صلاة الجمعة وهيئة التراث لمدة لا تقل عن سنة”.

وأضاف مقتدى الصدر أن القرارات تدخل حيز التنفيذ بدء من الليلة، قائلا: “اللهمّ لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منّا، فوالله قد سئمتهم وسئموني”.

اعتزال العمل السياسي

وكان الصدر قد أعلن اعتزاله العمل السياسي في أغسطس من العام الماضي، بعد اعتصام أنصاره داخل البرلمان العراقي وأعمال عنف شهدتها المنطقة الخضراء.

وقبل ذلك، أعلن مقتدى الصدر في يونيو من العام ذاته انسحابه من السياسة للمرة الثامنة؛ “احتجاجا على الفساد”، مؤكدا عدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة.

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الكلمات الدلالية:
التيار الصدري العراق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

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