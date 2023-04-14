زلزال يضرب منطقة بالبحر المتوسط بالقرب من اليونان

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أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، منذ قليل، أن هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، ضربت وسط البحر المتوسط، بالقرب من اليونان، على عمق 9 كيلومترات.

تحديد موقع الزلزال

وقال المركز إن بؤرة هزة أرضية ضربت وسط البحر المتوسط، وقعت على مسافة 283 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من إيراكليو باليونان، و150 كيلو مترا بين الغرب والجنوب الغربي من كيساموس.

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بقوة 3.7 درجة

وفي وقت سابق، ضربت هزة أرضية بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر، جنوب اليونان، على عمق 2 كيلو مترات، حسب “الوطن” المصرية.

وقال مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة أرضية ضربت جنوب اليونان وقعت على مسافة 73 كيلو متر جنوب غرب باتراس.

وضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا على عمق 5 كيلو متر.

جزيرة بالي في إندونيسيا

ومنذ أيام، ضرب زلزالان متتاليان بقوة 5.6 و5 درجات على مقياس ريختر، الجزء الجنوبي من جزيرة بالي الإندونيسية.