هل يجوز القسم على الله في الدعاء؟

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أوضح أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم القسم على الله في الدعاء.

الإقسام على الله في الدعاء

وقال الشيخ الخثلان “القسم على الله في الدعاء على قسمين، القسم الأول أن يكون الباعث عليه العجب، فهذا لا يجوز، وهو التألي على الله، ومن ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، عن رجل قال والله لا يغفر لفلان، قال له من ذا الذي يتألى عليّ ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وحبطت عملك.

وتابع الشيخ الخثلان “الباعث الثاني هو إحسان الظن بالله سبحانه وعظيم الرجاء في أن الله لا يرد مظلوماً فهذا لا بأس به”.

لا ينبغي تعبير رؤيا ليلة القدر ونشرها على العامة

وفي وقت سابق، أوضح الخثلان، خلال مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أنه من الأخطاء التي يقع فيها بعض معبري الرؤى، هو تثبيط الناس عن فعل الخير في مواسم معينة، خاصة تعبير أن ليلة كذا هي ليلة القدر ونشر ذلك أمام العامة.

وأضاف أن العامة إذا قيل لهم أن الليلة الفلانية كانت ليلة القدر، اجتهدوا في تلك الليلة وتركوا الاجتهاد باقي الليالي.

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وتعجب الخثلان من تأكيد البعض في كل يوم أن ليلة القدر هي ليلة خمسة وعشرين من رمضان،

وأنه على مدار سنوات يقوم عدد من المعبرين بتصريحات عبر السوشيال ميديا بأن الرؤى تواترت بأن ليلة 25 هي ليلة القدر.

ليلة القدر يمكن تحريها في الليالي الأخيرة

وشدد على أنه ينبغي عدم الجزم بهذا الأمر التقديري، وأن ليلة القدر يمكن تحريها في الليالي الأخيرة من رمضان.

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من أراد أن يتحرى فليتحراها في السبع البواقي”.

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وأكد أن ليلة يمكن رؤيتها في المنام، ولكن ينبغي أن يكون التعبير بصفة فردية ولا يتم نشر ذلك على العامة وفي وسائل الواصل الاجتماعي، مما يثبط الناس عن الطاعة والاجتهاد في العبادة.