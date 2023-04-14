دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان.. “اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت”

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كان النبي ﷺ كثير التوجه إلى ربه بالدعاء والاستغفار والذكر، ومن أدعية النبي ﷺ الجامعة ما جاء في هذا الحديث؛ الذي ورد في صحيح البخاري.

دعاء النبي ﷺ

يروي أبو موسى الأشعري -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ كان يدعو بهذا الدعاء: “رب اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري كله، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي، وعمدي وجهلي وهزلي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير”.

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شرح الحديث

وفي الحديث بيان مداومة النبي على الدعاء، وفيه أيضا، تحذير المؤمن ألا يغتر بعمله ولا يأمن مكر الله، حسب “الدرر السنية”.

وجاء في شرح الحدديث: “رب اغفر لي خطيئتي وجهلي”، أي: امح ذنوبي وما جهلته من أفعال سيئة، أو ما فعلته عن جهل مني به، وهذا من أدب الدعاء والتواضع مع الله عز وجل، واغفر لي ذنوبي التي وقعت تجاوزا عن قصد وغير قصد، والإسراف هو التجاوز في الحد، واغفر لي ما تعلم أنه يستحق الغفران من الأمور التي قد لا يظنها البشر ذنوبا، أو ما أنت أعلم به من جهة الحصر والإحصاء ونسيته أنا.

غفران ما تقدم وما تأخر

واغفر لي ما صدر عن عمد مني وعلم من الذنوب، وما صدر عن عدم معرفة، وكذلك ما صدر مني على طريق الهزل والمزاح، واغفر لي ما سبق من ذنوبي في سابق حياتي، واغفر ما يمكن أن يصدر مني من ذنوب في قابل الحياة؛ لأنها إما متقدمة أو متأخرة، وهذا من حسن الاستعانة على كل الأمور.

واغفر لي ما خفي وكان مستورا عن أعين الناس ولكنه لا يخفى على الله، وما ظهر من الذنوب. وهذا اللجوء إليك يا رب؛ لأنك “أنت المقدم وأنت المؤخر”، فلا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت، “وأنت على كل شيء قدير”، أي فإنك لا تعجز عن فعل شيء، ومن ذلك غفران الذنوب كلها.