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منذ بداية رمضان.. أكثر من 165 ألف ساعة تطوعية بالمسجد النبوي
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منذ بداية رمضان.. أكثر من 165 ألف ساعة تطوعية بالمسجد النبوي

منذ بداية رمضان.. أكثر من 165 ألف ساعة تطوعية بالمسجد النبوي

منذ بداية رمضان.. أكثر من 165 ألف ساعة تطوعية بالمسجد النبوي
٠٥:٣٤:٥٣ ص، الجمعة، ٢٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

كثفت ‫وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة‬ الخدمات الاجتماعية والتطوعية أعمالها خلال الفترة من غرة شهر رمضان وحتى نهاية الثلث الثاني من الشهر المبارك. ‫

ساعات التطوع بالمسجد النبوي

وبلغ عدد فرص التطوع ٣١ فرصة بإجمالي 165.990 ألف ساعة تطوعية، فيما وصلت عدد رحلات خدمات التنقل اليومية إلى 47.376 ألف رحلة، استفاد منها 383.978 ألف مستفيد.

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وبلغ عدد الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة 246 خدمة، استفاد منها 45122 ألفا، كما بلغ إجمالي المستفيدين من الخدمات الاجتماعية 667، وجرى توزيع 69.12 ألفا عبوة ماء زمزم من خلال المتطوعين .

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الكلمات الدلالية:
التطوع التطوع بالمسجد النبوي المسجد النبوي ساعات التطوع

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