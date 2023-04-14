توقعات الأرصاد: أمطار غزيرة وعواصف رعدية على الرياض ومكة حتى العاشرة مساءً

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات متقدمة بشأن حالة الطقس خلال الساعات القادمة على عدد من المناطق.

أمطار وعواصف رعدية

وتشمل الحالة الجوية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وعواصف رعدية ورياح نشطة على كل من الرياض ومكة المكرمة وعسير وجازان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر الحالة الجوية حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

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