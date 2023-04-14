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في 30 تخصصًا.. “وقاية” تعلن عن توفر وظائف شاغرة
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في 30 تخصصًا.. “وقاية” تعلن عن توفر وظائف شاغرة

في 30 تخصصًا.. “وقاية” تعلن عن توفر وظائف شاغرة

في 30 تخصصًا.. “وقاية” تعلن عن توفر وظائف شاغرة
٠٦:٠١:٥٦ ص، الجمعة، ٢٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الصحة العامة “وقاية”، عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها الإدارية، والقانونية، والمالية، والتقنية، والصحية، لحملة البكالوريوس فأعلى، منها وظائف لا تتطلب الخبرة، وذلك على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– أخصائي توظيف
– رئيس قسم إدارة الأداء المؤسسي
– أخصائي أول وبائيات
– أخصائي صحة وسلامة مهنية
– مدير إدارة مختبرات الأمراض الفيروسية
– كبير خبراء صحي (الوقاية من الاصابات)
– رئيس قسم الرصد والتطبيقات والإصابات
– رئيس قسم المسح الصحي الوطني
– أخصائي أول تكامل النظام
– أخصائي أول صحي
– أخصائي معلوماتية صحية
– رئيس قسم خدمات البيانات
– رئيس قسم الرصد والتقييم
– أخصائي عقود
– أخصائي أول (الوقاية من الأمراض غير السارية)
– أخصائي صحي (الوقاية من الأمراض غير السارية)
– أخصائي مختبر
– أخصائي مشارك (تعزيز الصحة)
– محلل استراتيجي
– محلل أول استراتيجي
– مراجع داخلي كبير
– رئيس قسم التحليلات المتقدمة

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– الموارد البشرية
– الإدارة العامة
– إدارة الجودة
– الوبائيات
– الصحة والسلامة المهنية
– الاصحاح المهني
– الصحة العامة
– الصحة البيئية
– السياسات الصحية
– الطب الوقائي
– الطب والجراحة
– علم الأوبئة
– الإحصاء الحيوي

وغيرها من التخصصات

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياُ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: إضغط هنا

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