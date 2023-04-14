في 30 تخصصًا.. “وقاية” تعلن عن توفر وظائف شاغرة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الصحة العامة “وقاية”، عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها الإدارية، والقانونية، والمالية، والتقنية، والصحية، لحملة البكالوريوس فأعلى، منها وظائف لا تتطلب الخبرة، وذلك على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– أخصائي توظيف

– رئيس قسم إدارة الأداء المؤسسي

– أخصائي أول وبائيات

– أخصائي صحة وسلامة مهنية

– مدير إدارة مختبرات الأمراض الفيروسية

– كبير خبراء صحي (الوقاية من الاصابات)

– رئيس قسم الرصد والتطبيقات والإصابات

– رئيس قسم المسح الصحي الوطني

– أخصائي أول تكامل النظام

– أخصائي أول صحي

– أخصائي معلوماتية صحية

– رئيس قسم خدمات البيانات

– رئيس قسم الرصد والتقييم

– أخصائي عقود

– أخصائي أول (الوقاية من الأمراض غير السارية)

– أخصائي صحي (الوقاية من الأمراض غير السارية)

– أخصائي مختبر

– أخصائي مشارك (تعزيز الصحة)

– محلل استراتيجي

– محلل أول استراتيجي

– مراجع داخلي كبير

– رئيس قسم التحليلات المتقدمة

اقرأ أيضا:

التقديم ينتهي غدًا.. أمانة منطقة الرياض تعلن طرح وظائف على المرتبة السابعة

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الموارد البشرية

– الإدارة العامة

– إدارة الجودة

– الوبائيات

– الصحة والسلامة المهنية

– الاصحاح المهني

– الصحة العامة

– الصحة البيئية

– السياسات الصحية

– الطب الوقائي

– الطب والجراحة

– علم الأوبئة

– الإحصاء الحيوي

وغيرها من التخصصات

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياُ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: إضغط هنا