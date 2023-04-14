لماذا لا يجب عليك استخدام محطات شحن الهواتف المجانية؟

تواصل – فريق التحرير:

نصح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) بتجنب محطات شحن USB المجانية للهواتف المحمولة لما تنطوي عليه من مخاطر أمنية.

احذر محطات الشحن المجانية

وصرح صرح مكتب التحقيقات في بيان على تويتر بقوله “تجنب استخدام محطات الشحن المجانية في المطارات أو الفنادق أو مراكز التسوق؛ لقد اكتشف الفاعلون السيئون طرقاً لاستخدام منافذ USB العامة لإدخال برامج ضارة وبرامج مراقبة على الأجهزة”، مضيفا “استخدم مأخذاً كهربائياً بدلاً من ذلك”.

اقرأ أيضا:

5 طرق بسيطة لتسريع شحن هاتفك الذكي

وتابع البيان أنه مع وجود منافذ منتظمة، “سيكون من غير المحتمل والصعب للغاية اختراق الأجهزة بهذه الطريقة. في المقابل، للأسف، نقاط شحن USB معرضة بشكل خاص لمثل هذه الهجمات”.

هاتفك معرض للقرصنة

ويمكن لمنافذ الشحن هذه الوصول إلى البيانات الموجودة على الجهاز بالإضافة إلى شحنها. وهذا يمكن أن يجعلها طريقة مريحة وسهلة للمجرمين لاستخدامها لمهاجمة محطة شحن (وبالتالي أي جهاز موصول إليها)، بحسب موقع سلاش غير.

ومثلما يمكن تزويد أجهزة الصراف الآلي ببرامج ضارة لتتبع أرقام التعريف الشخصية المدخلة، كذلك يمكن التلاعب بنقاط الشحن هذه لإدخال برامج ضارة – والتي قد يصعب إزالتها في بعض الأحيان – على الجهاز.

اقرأ أيضا:

نصائح للحفاظ على كابل الشحن Lightning لهواتف آيفون