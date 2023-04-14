الجمعة، ٢٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
هذه خطيئة.. مقتدى الصدر يقرر غلق حساب تياره على تويتر
دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان.. “اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت”
في 30 تخصصًا.. “وقاية” تعلن عن توفر وظائف شاغرة
زلزال يضرب منطقة بالبحر المتوسط بالقرب من اليونان
منذ بداية رمضان.. أكثر من 165 ألف ساعة تطوعية بالمسجد النبوي
هل يجوز القسم على الله في الدعاء؟

الرئيسية

 /

تقنية

 /

لماذا لا يجب عليك استخدام محطات شحن الهواتف المجانية؟

لماذا لا يجب عليك استخدام محطات شحن الهواتف المجانية؟

لماذا لا يجب عليك استخدام محطات شحن الهواتف المجانية؟
٠٥:٠٤:٢٧ ص، الجمعة، ٢٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

نصح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) بتجنب محطات شحن USB المجانية للهواتف المحمولة لما تنطوي عليه من مخاطر أمنية.

احذر محطات الشحن المجانية

وصرح صرح مكتب التحقيقات في بيان على تويتر بقوله “تجنب استخدام محطات الشحن المجانية في المطارات أو الفنادق أو مراكز التسوق؛ لقد اكتشف الفاعلون السيئون طرقاً لاستخدام منافذ USB العامة لإدخال برامج ضارة وبرامج مراقبة على الأجهزة”، مضيفا “استخدم مأخذاً كهربائياً بدلاً من ذلك”.

اقرأ أيضا:

5 طرق بسيطة لتسريع شحن هاتفك الذكي

وتابع البيان أنه مع وجود منافذ منتظمة، “سيكون من غير المحتمل والصعب للغاية اختراق الأجهزة بهذه الطريقة. في المقابل، للأسف، نقاط شحن USB معرضة بشكل خاص لمثل هذه الهجمات”.

هاتفك معرض للقرصنة

ويمكن لمنافذ الشحن هذه الوصول إلى البيانات الموجودة على الجهاز بالإضافة إلى شحنها. وهذا يمكن أن يجعلها طريقة مريحة وسهلة للمجرمين لاستخدامها لمهاجمة محطة شحن (وبالتالي أي جهاز موصول إليها)، بحسب موقع سلاش غير.

ومثلما يمكن تزويد أجهزة الصراف الآلي ببرامج ضارة لتتبع أرقام التعريف الشخصية المدخلة، كذلك يمكن التلاعب بنقاط الشحن هذه لإدخال برامج ضارة – والتي قد يصعب إزالتها في بعض الأحيان – على الجهاز.

اقرأ أيضا:

نصائح للحفاظ على كابل الشحن Lightning لهواتف آيفون

الكلمات الدلالية:
الشحن شحن الجوال محطات الشحن العامة هواتف

مواد ذات صلة

المزيد
10 أشياء تميّز «جالاكسي إس 8» عن «آيفون»

10 أشياء تميّز «جالاكسي إس 8» عن «آيفون»

٠٧:١٩ م، الخميس، ٢٧ أبريل ٢٠١٧
«غوغل» تستعد لإطلاق أحدث جوالاتها.. تعرَّف على مزاياه

«غوغل» تستعد لإطلاق أحدث جوالاتها.. تعرَّف على مزاياه

٠٦:٥٥ م، السبت، ١١ أغسطس ٢٠١٨
مواصفات تحفة سامسونج القادمة (جالاكسي إس 4)

مواصفات تحفة سامسونج القادمة (جالاكسي إس 4)

٠٥:٢٦ م، الأربعاء، ٢٣ يناير ٢٠١٣
«ستيلا آيفون 6 إس» يجمع بين الفخامة وأحدث التقنيات في تصميم جديد

«ستيلا آيفون 6 إس» يجمع بين الفخامة وأحدث التقنيات في تصميم جديد

٠٣:٤٦ م، الأثنين، ٠٢ نوفمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *