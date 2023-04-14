جواسيس لمنع المسلمين من صيام رمضان في هذه الدولة

تواصل- فريق التحرير:

على مدار أعوام، تواصل السلطات الصينية حملتَها القمعية ضد مسلمي الإيغور.

وتستعين السلطات الصينية بـ”جواسيس”، لضمان عدم صيامهم خلال شهر رمضان المبارك.

منع المسلمين من الصيام في الصين:

ونقلت وسائل إعلام عن ضابط شرطة في منطقة توربان التابعة لإقليم شينجيانغ قوله: “الجواسيس الذين يطلق المسؤولون الصينيون عليهم تسمية “آذان”، كانوا عبارة عن مواطنين عاديين وعناصر في الشرطة وأعضاء في اللجان الشعبية”.

واستدعت السلطات الصينية خلال الأسبوع الأول من رمضان 56 من أقلية الإيغور ومعتقلين سابقين لاستجوابهم بشأن أنشطتهم.

جواسيس في كل قرية:

وقامت السلطات بتجنيد جواسيس من كلّ قرية لمراقبة السكان الذين تمّ استجوابهم واحتجازهم من قبل بسبب صيامهم خلال شهر رمضان.

وقالت إنها زرعت جواسيس بين قوات الشرطة لمراقبة ما إذا كان أفرادها من الأيغور يصومون رمضان.

كما تم تنظيم دوريات لاستجواب العائلات المسلمة لمعرفة ما إذا كانوا يستيقظون قبل الفجر لتناول الطعام والتجمع لتناول وجبة بعد غروب الشمس.

حملة ممنهجة:

وكانت الصين قد بدأت في منع المسلمين في شينجيانغ من الصيام خلال شهر رمضان عام 2017.

وكان ذلك عندما أطلقت السلطات حملة قمع ضدهم شملت عمليات احتجاز تعسفي في معسكرات اعتقال وحاربت ثقافتهم ولغتهم ومعتقداتهم.

وبالرغم أن السلطات الصينية خففت القيود جزئياً في عامي 2021 و2022، عبر السماح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً بالصيام.

لكنّ مسؤولاً محلياً في مركز شرطة توربان، أبلغ الموقع أنّ السلطات منعت الجميع من الصيام هذا العام بغضّ النظر عن العمر أو الجنس أو المهنة.

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