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تحول منزلك لمنتزه.. 4 نباتات داخلية تُحسّن الحالة المزاجية

تحول منزلك لمنتزه.. 4 نباتات داخلية تُحسّن الحالة المزاجية

تحول منزلك لمنتزه.. 4 نباتات داخلية تُحسّن الحالة المزاجية
٠٥:٠٧:٤٤ ص، الجمعة، ٢٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تساعد النباتات التي تزرع في المنازل، على تحسين نوعية الهواء،وذلك عبر خفض مستويات ثانى أكسيد الكربون، وكذلك خفض مستويات بعض الملوثات، مثل البنزين وثاني أكسيد النيتروجين.

الشعور بالاسترخاء

وأظهرت أبحاث أن أوراق النباتات المزروعة فى المنزل تمتص أو تعكس أصوات ضوضاء الصادرة خارج النوافذ، مما يساعد الإنسان على الشعور بالاسترخاء والهدوء، حسب “المصري اليوم”.

وفي الوقت نفسه، نشرت مواقع، عن 4 أنواع من النباتات يمكن أن تساعد على تحسين المزاج، وهي:

1-البامبو: 

أكثر النباتات المفضل زراعتها في المنازل، ويعيش عمرا طويلا، وفي جميع البيئات ولا يحتاج لأنواع معينة من التربة أو الإضاءة.

2- زنبق السلام: 

هذه النبتة قادرة على تنقية الهواء وإزالة الغازات السامة مثل البنزين والفورمالديهايد وأول أكسيد الكربون منه، كما أن ألوانها رائعة ومريحة للعين لذلك تحسن المزاج.

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3- صبار الألوفيرا: 

من أكثر النباتات الداخلية شيوعا، وله قدرة فائة على تنقية الهواء، ويستطيع العيش في البيئات المختلفة، وبالتالي سيكون مناسب بشكل خاص للمنازل.

4-زهرة الأوركيد: 

مناسبة لوضعها داخل المنزل، فهي لا تموت سريعًا، حتى لو ذبلت، ويمكن الاهتمام والعناية بها في أضيق الظروف، ومن أهم الزهور التي تساعد على تحسين الحالة المزاجية.

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