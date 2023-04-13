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مشهد مذهل لمسجد النبيﷺ قبل وبعد الغروب

مشهد مذهل لمسجد النبيﷺ قبل وبعد الغروب

مشهد مذهل لمسجد النبيﷺ قبل وبعد الغروب
٠٢:٣٨:١٠ ص، الجمعة، ٢٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شارك الحساب الرسمي لوزارة الحج والعمرة، مقطع فيديو، يعرض مشهدا مذهلا جرى تصويره بتقنية الفاصل الزمني (Time-lapse) من مسجد المصطفى ﷺ قبل وبعد الغروب.

وحاز الفيديو على تفاعل واسع من متابعي السوشيال ميديا عبر “تويتر”، وآلاف المشاهدات والمشاركات والتعليقات.

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21 مليون مصل

وفي وقت سابق، قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، إن اجمالي عدد المصلين بلغ أكثر من 21 مليون مصلٍ ومصلية خلال الثلثين الأولى لشهر رمضان بزيادة 49٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أنه بلغ اجمالي عدد المصلين من غرة شهر محرم لهذا العام 1444 حتى تاريخه أكثر من 169 مليون مصلٍ ومصلية.
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خطة التشغيل

وأكد أن الوكالة هيأت المسجد النبوي من خلال خطتها التشغيلية وتوفير كل ما من شأنه راحة المصلين والزوار وتسهيل كافة الخدمات لهم لينعموا بالراحة ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.

ورفع الشيخ السديس شكره لولاة الأمر -حفظهم الله- على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

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المدينة المنورة المسجد النبوي تصوير المسجد النبوي تقنية الفاصل الزمني (Time-lapse) رئاسة شؤون الحرمين عمرة رمضان مسجد النبي مشهد مذهل

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