مشهد مذهل لمسجد النبيﷺ قبل وبعد الغروب

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شارك الحساب الرسمي لوزارة الحج والعمرة، مقطع فيديو، يعرض مشهدا مذهلا جرى تصويره بتقنية الفاصل الزمني (Time-lapse) من مسجد المصطفى ﷺ قبل وبعد الغروب.

وحاز الفيديو على تفاعل واسع من متابعي السوشيال ميديا عبر “تويتر”، وآلاف المشاهدات والمشاركات والتعليقات.

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21 مليون مصل

وفي وقت سابق، قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، إن اجمالي عدد المصلين بلغ أكثر من 21 مليون مصلٍ ومصلية خلال الثلثين الأولى لشهر رمضان بزيادة 49٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أنه بلغ اجمالي عدد المصلين من غرة شهر محرم لهذا العام 1444 حتى تاريخه أكثر من 169 مليون مصلٍ ومصلية. اقرأ أيضا: بعد القطة.. مشهد مؤثر لطفل في أحضان إمام بصلاة التراويح (فيديو متداول)

خطة التشغيل

وأكد أن الوكالة هيأت المسجد النبوي من خلال خطتها التشغيلية وتوفير كل ما من شأنه راحة المصلين والزوار وتسهيل كافة الخدمات لهم لينعموا بالراحة ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.

ورفع الشيخ السديس شكره لولاة الأمر -حفظهم الله- على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

تصوير بتقنية الفاصل الزمني (Time-lapse) من مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل وبعد الغروب. ونحن في العشر الأواخر أذكركم بفضل ليلة القدر حيث قال صلى الله عليه وسلم: (مَن قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيمَانًا واحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ).pic.twitter.com/oQCJA3zlOh — إياد الحمود (@Eyaaaad) April 13, 2023

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