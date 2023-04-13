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سحور ليلة الثالث والعشرين من رمضان.. المفالت وجبة الأجداد

سحور ليلة الثالث والعشرين من رمضان.. المفالت وجبة الأجداد

سحور ليلة الثالث والعشرين من رمضان.. المفالت وجبة الأجداد
٠٢:٢٨:٣٩ ص، الجمعة، ٢٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعتبر المفالت من الوجبات المعروفة والأساسية على السحور في عدة مناطق بالمملكة، لكن أصلها يعود إلى جازان، كما تعد من الحلويات التي يفضلها كثيرون.

وهي تُعد وجبة ذات قيمة غذائية عالية، لأنها تطبخ بالحليب، ويضاف إليها قطع الذرة الرفيعة، أو الدقيق الأبيض أو دقيق القمح أو الدخن.

المقادير

  • 4 كوب حليب مجفف مئوب في قليل من الماء
  • 2 ملعقة كبيرة سكر
  • 1 حبة هيل
  • 1 كوب دقيق ابيض
  • 1 كوب ماء دافئ للعجن

طريقة التحضير

1.    يوضع الحليب في قدر على نار قوية حتى يغلي، ثم اضيفي السكر والهيل
2.    عجن الدقيق والماء والقليل من الملح للحصول على عجينة متماسكة القوام
3.    تقليل درجة الحرارة تحت الحليب، وشكلي عجينة المفالت على شكل دوائر صغيرة الحجم
4.    إضافة كرات العجين الى الحليب واتركيها على النار حتى تنضج
5.    ذوب الدقيق المتبقي في كوب ماء حتى يصبح سائلاً متماسكاً وكثيفاً قليلاً، ثم اضيفيه الى المفالت
6.    ترك القدر على النار حتى يغلي وينضج المفالت، ثم يتم تقديمه.

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