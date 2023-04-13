سحور ليلة الثالث والعشرين من رمضان.. المفالت وجبة الأجداد

تعتبر المفالت من الوجبات المعروفة والأساسية على السحور في عدة مناطق بالمملكة، لكن أصلها يعود إلى جازان، كما تعد من الحلويات التي يفضلها كثيرون.

وهي تُعد وجبة ذات قيمة غذائية عالية، لأنها تطبخ بالحليب، ويضاف إليها قطع الذرة الرفيعة، أو الدقيق الأبيض أو دقيق القمح أو الدخن.