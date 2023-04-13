بالفيديو.. جريان سيول وادي ماوان في الدلم

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان وتدفق السيول في وادي ماوان في محافظة الدلم جنوب منطقة الرياض.

ووثق المقطع، جريان سيول وادي ماوان، في الدلم، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

انخفاض درجات الحرارة

وتكون سماء غائمة جزئيا يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف, يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

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