ليلة 23 رمضان.. امتلاء ساحات وأروقة المسجد الحرام بالمصلين والمعتمرين

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وثق مقطع فيديو امتلاء ساحات وأروقة المسجد الحرام بالمصلين والمعتمرين ليلة 23 رمضان 1444هـ، حيث تصادف ليلة وترية وليلة الجمعة، في أجواء إيمانية وروحانية ودعاء وابتهال إلى الله سبحانه وتعالى.

أجواء إيمانية بالحرم

وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة القرآن الكريم، أجواء روحانية تأسر القلوب للمصلين والمعتمرين، وهم يؤدون عباداتهم في أمن وأمان، ابتغاء رضا الرحمن في خير الليالي والشهور.

وكانت المملكة قد أعلنت عن جاهزيةَ الرئاسة العامة لشؤون المسجدين الحرام والنبوي، للخطة المُعدة للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

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وأكدت رئاسة شؤون الحرمين، استنفارها جميعَ الموارد البشرية والمعدات التشغيلية؛ للتيسير على قاصدي المسجد الحرام لأداء اَلنُّسُك والصلوات بكل سكينة واطمئنان، مبينة أن عدد المصلين والمعتمرين وصل إلى أكثر من (950) ألف مصلٍّ ومعتمرٍ يوميًّا من بداية رمضان.

تسخير كافة الخدمات

وبلغ قاصدو البيت العتيق منذ بدء شهر رمضان المبارك وحتى أول أمس الثلاثاء 19,608,573 مصلِياً ومعتمراً.

وسخّرت الرئاسة جُل خدماتها طيلة عشرين ليلة من حيث توزيع 1,045,,104 عبوة زمزم، واستهلاك 30,257,874 لتراً من ماء زمزم، واستخدام و655,990 لتراً في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 105,810 لترات من معقمات الأيدي، و 103,625 لتراً من التعقيم بالروبوتات، و 100,535 لتراً من التعقيم بالبايوكير، و 653,360 لتراً في تعقيم الأسطح.

واشتملت نوعية الخدمات المقدمة في تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ 901,951 مستفيداً، فيما جرى استهلاك 2,600,000 لتر من المطهرات.

نسخ من المصاحف

كذلك هيأت الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب خزائن المصاحف في المصليات المخصصة للاعتكاف وتزوديها بنسخ جديدة من المصحف الشريف.

يأتي هذا في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة القرآن الكريم والعناية به.

دواليب نحاسية

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب الأستاذ نبيل بن عبده شريفي، أن الإدارة قامت بإضافة (100) من الدواليب النحاسية تستوعب (5000) من المصاحف مختلفة الأحجام من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، تباشرها فرق ميدانية تُتابع سلامة المصاحف والدواليب.

العمل على مدار الساعة

وأشار إلى عدم استخدام خزائن المصاحف في غير ما خصصت له، أو تحريكها أو تغيير وضعها أو وضع الأغراض أو المتعلقات الشخصية، مؤكداً بأن جميع الفرق متكاملة تقوم بالعمل على مدار الساعة لتقديم مجمل الخدمات التي يطمح إليها قاصدو المسجد الحرام.

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