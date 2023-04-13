الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
هجوم جديد على ماكرون أثناء خروجه من سيارته بعاصمة أوروبية
23 رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
بالفيديو.. جريان سيول وادي ماوان في الدلم
الخطوط الحديدية تعلن برنامج تدريب لمدة 3 أشهر منتهي بالتوظيف
إجازة آمنة.. 8 نصائح مهمة للوقاية من الحوادث
بحيلة ماكرة.. 3 أطنان من مادة محظورة تدخل الكويت

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

هجوم جديد على ماكرون أثناء خروجه من سيارته بعاصمة أوروبية

هجوم جديد على ماكرون أثناء خروجه من سيارته بعاصمة أوروبية

هجوم جديد على ماكرون أثناء خروجه من سيارته بعاصمة أوروبية
٠٢:١١:٢٢ ص، الجمعة، ٢٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الشرطة الهولندية من إيقاف شاب، حاول الوصول إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واقتحام موكبه، أثناء زيارته لجامعة أمستردام.

هتاف السترات الصفراء

وركض الشاب، متجها نحو سيارة الرئيس الفرنسي، لحظة خروجه منها، أمام جامعة أمستردام، عاصمة هولندا، وهو يردد هتاف “نحن هنا” الشهير لحركة السترات الصفراء، التي كانت تحتج ضد الحكومة الفرنسية قبل أعوام، وطالت هذه الاحتجاجات دولا أوروبية أخرى.

في حين واصل إيمانويل ماكرون طريقه نحو الباب، مصافحا مستقبليه، وفي مقدمتهم فيمكي هالسيما، عمدة أمستردام، واستطاع أفراد الشرطة توقيف الشاب.

اعتقال رجل وامرأة

وقال المتحدث باسم شرطة أمستردام إن: المتظاهرين كانا اثنين، رجل وامرأة، واعتقلا بتهمة الإخلال بالنظام العام والتهديد، وردد أحد المتظاهرين هتافات “من أجل شرف العمال، حتى لو كان ماكرون لا يريد ذلك، فنحن هنا”، حسب “الأهرام”.

اقرأ أيضا:

تراجع شعبية “ماكرون” لأدنى مستوى منذ ثلاثة أعوام.. تعرف على السبب

ومنذ شهرين، تعرض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون لهجوم جديد من نشطاء في مجال البيئة خلال زيارته لمعرض الزراعة الدولي في باريس.

تدخل الحارس الشخصي

وهاجم النشطاء ماكرون مع توجيه اتهام له بالتقصير في ملف المناخ، مما استدعى الحراس الشخصيين طاقم الأمن للرئيس الفرنسي للتدخل بسرعة وإبعادهم.

وعقب تداول عدة مقاطع فيديو على “تويتر” للحادثة، وصف المتابعون طريقة تعامل حراس الأمن مع منفذي الهجوم بـ”الوحشية”.

الكلمات الدلالية:
أمستردام إيمانويل ماكرون اعتداء على إيمانويل ماكرون الشرطة الهولندية جامعة أمستردام هجوم على ماكرون

مواد ذات صلة

المزيد
ارتفاع تكلفة الجرائم الإلكترونية على مستوى العالم إلى رقم لايصدق

ارتفاع تكلفة الجرائم الإلكترونية على مستوى العالم إلى رقم لايصدق

٠١:٠٢ م، الأربعاء، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
المملكة الأولى عالميًا في مجال التعليم التقني والتدريب المهني حسب مؤشر المعرفة

المملكة الأولى عالميًا في مجال التعليم التقني والتدريب المهني حسب مؤشر المعرفة

١١:٢٠ ص، الأحد، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
القصاص من مواطن قتل آخر رمياً بالرصاص في جدة

القصاص من مواطن قتل آخر رمياً بالرصاص في جدة

١١:٤١ ص، الثلاثاء، ٢٨ مارس ٢٠١٧
أمير الرياض: مشروع النقل العام يحمل مفاجآت سارة لسكان العاصمة

أمير الرياض: مشروع النقل العام يحمل مفاجآت سارة لسكان العاصمة

٠٥:٣٢ م، الأثنين، ١٣ أبريل ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *