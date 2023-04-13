هجوم جديد على ماكرون أثناء خروجه من سيارته بعاصمة أوروبية

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تمكنت الشرطة الهولندية من إيقاف شاب، حاول الوصول إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واقتحام موكبه، أثناء زيارته لجامعة أمستردام.

هتاف السترات الصفراء

وركض الشاب، متجها نحو سيارة الرئيس الفرنسي، لحظة خروجه منها، أمام جامعة أمستردام، عاصمة هولندا، وهو يردد هتاف “نحن هنا” الشهير لحركة السترات الصفراء، التي كانت تحتج ضد الحكومة الفرنسية قبل أعوام، وطالت هذه الاحتجاجات دولا أوروبية أخرى.

في حين واصل إيمانويل ماكرون طريقه نحو الباب، مصافحا مستقبليه، وفي مقدمتهم فيمكي هالسيما، عمدة أمستردام، واستطاع أفراد الشرطة توقيف الشاب.

اعتقال رجل وامرأة

وقال المتحدث باسم شرطة أمستردام إن: المتظاهرين كانا اثنين، رجل وامرأة، واعتقلا بتهمة الإخلال بالنظام العام والتهديد، وردد أحد المتظاهرين هتافات “من أجل شرف العمال، حتى لو كان ماكرون لا يريد ذلك، فنحن هنا”، حسب “الأهرام”.

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ومنذ شهرين، تعرض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون لهجوم جديد من نشطاء في مجال البيئة خلال زيارته لمعرض الزراعة الدولي في باريس.

تدخل الحارس الشخصي

وهاجم النشطاء ماكرون مع توجيه اتهام له بالتقصير في ملف المناخ، مما استدعى الحراس الشخصيين طاقم الأمن للرئيس الفرنسي للتدخل بسرعة وإبعادهم.

وعقب تداول عدة مقاطع فيديو على “تويتر” للحادثة، وصف المتابعون طريقة تعامل حراس الأمن مع منفذي الهجوم بـ”الوحشية”.