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بعد تناولها هذه الوجبة.. ديدان تزحف تحت جلد امرأة فيتنامية

بعد تناولها هذه الوجبة.. ديدان تزحف تحت جلد امرأة فيتنامية

بعد تناولها هذه الوجبة.. ديدان تزحف تحت جلد امرأة فيتنامية
٠٤:٤٠:٠٤ ص، الجمعة، ٢٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أبريل ٢٠٢٣
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توصل – فريق التحرير:

تناولت امرأة فيتنامية، وجبة معروفة في بلادها، وقالت إنها اشتكت من صداع شديد، وأغمي عليها عدة مرات في منزلها بعد أن قامت بتحضير هذه الوجبة بنفسها.

سكتة دماغية

وحين توجهت إلى المستشفى، اعتقد الطاقم الطبي أن المرأة كانت تعاني من سكتة دماغية، ولكن بعد إجراء الفحص، تمّ اكتشاف أنها مصابة بالديدان الطفيلية، التي استقرت في دماغها، وبدأت الزحف تحت جلدها بين ذراعيها وساقيها.

أحد مكوناتها الدم

وقبل إصابتها بهذه العدوى، تناولت المرأة البالغة من العمر 58 عامًا، من بلدية آن بينه، في ضواحي هانوي، عاصمة فيتنام، وجبة تسمى “Tiet canh”، تتكون من الدم النيئ واللحوم المطبوخة، حسب مواقع إخبارية.

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الديدان الأسطوانية

وفي سياق متصل أصيب عامل إسباني بعدوى الديدان الأسطوانية، وتمكن الأطباء من رؤية الديدان وهي تزحف تحت جلده مباشرة بعد إصابته بحكة في جميع جسده.

وذكر موقع “odditycentral” أن الرجل يبلغ 64 عامًا، وقد أدرك أنه يعاني من إصابته بمرض ما بعد إصابته بإسهال خفيف وحكة في جميع أنحاء جسده.

الكلمات الدلالية:
الإصابة بالديدان الديدان الطفيلية فيتنام وجبة محلية

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