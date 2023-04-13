23 رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 23 رمضان 1444 هجرية، الموافق 14 إبريل 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:55 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:03، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:46 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:59 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 23 رمضان 1444هـ كالتالي:

اقرأ أيضاً:

مواقيت الصلاة ليوم الجمعة

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:44

المدينة – 4:40

الرياض – 4:12

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:22

المدينة – 12:22

الرياض – 11:54

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:46

المدينة – 3:51

الرياض – 3:23

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:40

المدينة – 6:43

الرياض – 6:15

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:40

المدينة – 8:43

الرياض – 8:15

اقرأ أيضاً: