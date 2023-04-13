23 رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 23 رمضان 1444 هجرية، الموافق 14 إبريل 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:55 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:03، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:46 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:59 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 23 رمضان 1444هـ كالتالي:
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مواقيت الصلاة ليوم الجمعة
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:44
المدينة – 4:40
الرياض – 4:12
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:22
المدينة – 12:22
الرياض – 11:54
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:46
المدينة – 3:51
الرياض – 3:23
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:40
المدينة – 6:43
الرياض – 6:15
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:40
المدينة – 8:43
الرياض – 8:15
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