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23 رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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23 رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

23 رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

23 رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
٠٢:٠٤:٣٥ ص، الجمعة، ٢٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 23 رمضان 1444 هجرية، الموافق 14 إبريل 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:55 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:03، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:46 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:59 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 23 رمضان 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الجمعة

موعد أذان الفجر

مكة – 4:44

المدينة – 4:40

الرياض – 4:12

موعد أذان الظهر

مكة – 12:22

المدينة – 12:22

الرياض – 11:54

موعد أذان العصر

مكة – 3:46

المدينة – 3:51

الرياض – 3:23

موعد أذان المغرب

مكة – 6:40

المدينة – 6:43

الرياض – 6:15

موعد أذان العشاء

مكة – 8:40

المدينة – 8:43

الرياض – 8:15

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