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إجازة آمنة.. 8 نصائح مهمة للوقاية من الحوادث
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إجازة آمنة.. 8 نصائح مهمة للوقاية من الحوادث

إجازة آمنة.. 8 نصائح مهمة للوقاية من الحوادث

إجازة آمنة.. 8 نصائح مهمة للوقاية من الحوادث
٠١:٢٣:٠٧ ص، الجمعة، ٢٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت الهيئة العامة للطرق بالتعاون مع اللجنة الوزارية السلامة المرورية حملةً توعوية عن السلامة بعنوان “إجازة آمنة” بالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك حرصاً من الهيئة على سلامة مستخدمي الطرقات خلال أوقات الإجازات التي تزداد نسبة الحوادث بنحو 15% عن غيرها من أيام السنة.

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8 نصائح لإجازة آمنة

وتضمنت نصائح الهيئة العامة للنقل لإجازة آمنة ما يلي:

– أهمية التقيد بربط حزام الأمان سواءً للسائق أو باقي ركاب المركبة,

– أهمية الالتزام بالسرعة النظامية

– عدم استخدام الجوال أثناء القيادة.

– أهمية وضع كراسي الأطفال في كراسيهم المخصصة لما لذلك من أثر كبير على سلامتهم وخاصة أثناء الحوادث لا قدر الله.

– أهمية التأكد من فحص الإطارات وباقي أدوات المركبة

– أهمية أخذ قسط كافي من النوم قبل السفر

– يفضل عدم القيادة أثناء الأمطار والتغيرات الجغرافية.

– التأكيد على أهمية توفر كافة أدوات السلامة في المركبة.

تنظيم قطاع الطرق

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة الطرق تم اعتمادها مؤخراً من مجلس الوزراء في أغسطس الماضي، وتهدف لتنظيم قطاع الطرق، والإشراف عليه، من خلال وضع السياسات والمعايير والاشتراطات اللازمة التي تضمن الاتقاء بتجربة مستخدمي الطرق.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية إجازة آمنة إجازة العيد الإجازة الهيئة العامة للطرق

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