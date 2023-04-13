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الخطوط الحديدية تعلن برنامج تدريب لمدة 3 أشهر منتهي بالتوظيف

الخطوط الحديدية تعلن برنامج تدريب لمدة 3 أشهر منتهي بالتوظيف

الخطوط الحديدية تعلن برنامج تدريب لمدة 3 أشهر منتهي بالتوظيف
٠١:٥٣:٠٩ ص، الجمعة، ٢٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المعهد التقني للخطوط الحديدية “سرب” عن فتح باب التسجيل في برنامج تشغيل القطارات والمحطات، المنتهي بالتوظيف في الخطوط الحديدية – سار، وتكون مدة التدريب 3 أشهر.

المسميات الوظيفية:

– مشغل الخط الرئيسي
– مرشد القطارات الرئيسية
– مشغل المحطة والساحة

المميزات:

– توظيف فوري بعد إجتياز البرنامج التدريبي ومدته (3 أشهر).
– مكافأة شهرية خلال مدة التدريب (3000 ريال).
– رواتب تنافسية مع مزايا متعددة بعد إجتياز البرنامج.
– التسجيل في التأمين الاجتماعية.
– تأمين طبي شامل.

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم الكلية المتوسطة أو ما يعادلها
– أن يكون العمر من 20 الى 26 عاماً
– مستوى اللغة الانجليزية لا يقل عن 4  في امتحان IELTS او ما يعادله
– أن يكون المتقدم لائق طبياً
– اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية

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الوثائق المطلوبة عند الاستدعاء للقبول:

– أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها
– أصل شهادة الدبلوم (أو نسخة طبق الأصل- مختومة) وصورة منها
– أصل شهادة إجادة اللغة الانجليزية لـ IELTS بمعدل 4 او ما يعادلها وصورة منها في حال توفرها

طريقة التقديم:

بدأ التقديم أمس الخميس 1444/9/22هـ (الموافق 2023/4/13م) عن طريق الرابط: إضغط هنا ويستمر حتى الثلاثاء 1444/10/5هـ (الموافق 2023/4/25م).

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أخبار السعودية اليوم الخطوط الحديدية السعودية المهعد التقني للخطوط الحديدية برنامج تشغيل القطارات والمحطات برنامج منتهي بالتوظيف

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