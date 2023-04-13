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بحيلة ماكرة.. 3 أطنان من مادة محظورة تدخل الكويت
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بحيلة ماكرة.. 3 أطنان من مادة محظورة تدخل الكويت

بحيلة ماكرة.. 3 أطنان من مادة محظورة تدخل الكويت

بحيلة ماكرة.. 3 أطنان من مادة محظورة تدخل الكويت
٠١:٢٠:١٩ ص، الجمعة، ٢٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تمكن رجال الجمارك بإدارة الشحن الجوي في الكويت، من ضبط 3 أطنان ونصف الطن من مادة التنباك المحظور استيراده بالبلاد.

شحنة تنباك :

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن مدير الجمرك الجوي مطلق العنزي، أن فريق الاستهداف الجمركي تمكن من إحباط إدخال 69 ألف كيس من مادة التنباك المحظور استيرادها بإجمالي 3 أطنان ونصف الطن.

وأوضح العنزي أنها كانت قادمة من الخارج، حيث تبين أن البيان الجمركي لها هو “ملابس” للتمويه على ما تحتويه ، وتم تحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

ماريغوانا وحبوب هلوسة:

وقبل عدة أيام من الشهر الجاري، أحبط أيضا رجال الجمارك في إدارة الشحن الجوي بالكويت عملية دخول لكمية متنوعة من المواد المخدرة.وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام كويتية حينها، فقد تمثلت الضبطية في ماريغوانا وحبوب هلوسة وزيت الحشيش، كانت مخبأة في طرد بريدي.

وأفاد مراقب التفتيش والاستيداع بالشحن الجوي خالد الحوطي بأن فريق الاستهداف الجمركي استطاع ضبط كوكتيل من المخدرات بداخل طرد بريدي.

طرد بريدي:

وأوضح أن الطرد يحتوى على: “أمتعة شخصية” قادم من إحدى الدول الأوروبية، حيث تم العثور على 3 أكياس من مادة الماريغوانا المخدرة، وعدد (60) حبة هلوسة، وعدد (20) أمبولا من زيت الحشيش تم إخفاؤها بين الملابس.

وقد تم ضبط المتهم بالتعاون مع مكتب البحث والتحري الجمركي ومكافحة المخدرات، وتمت إحالته مع المضبوطات إلى جهات الاختصاص.

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الكلمات الدلالية:
اخبار الكويت الداخلية الكويتية الكويت تهريب المخدرات

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