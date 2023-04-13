فوائد مذهلة للأرز الأحمر.. يعزز المناعة ويقي من 3 أمراض سرطانية

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ينصح خبراء الصحة بتناول الأرز الأحمر لما يحتوي عليه من مواد مفيدة للصحة، فضلا عن دوره في تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض الخطيرة.

ويُزرع الأرز الأحمر، بشكل شائع في الدول الآسيوية، وخاصة في الهند وسريلانكا وإندونيسيا، وهو غني بمضادات الأكسدة، وفقا لما نشره موقع “ndtv“.

الوقاية من الأمراض الخطيرة

وأظهرت الدراسات أنّ الأرز الأحمر قد يقلّل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل:

1- سرطان القولون.

2- سرطان الثدي.

3- سرطان البروستاتا.

ويرجع ذلك إلى وجود مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات في الأرز.

وتساعد هذه المركبات في منع نمو الخلايا السرطانية وانتشارها، وتحسين الصحة العامة للجسم.

غنيّ بمضادات الأكسدة

والأرز الأحمر مليء بمضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين المسؤولة عن اللون الأحمر اللامع للحبوب، وتساعد مضادات الأكسدة هذه في تحييد الجذور الحرة في الجسم، وبالتالي منع أو إبطاء تلف الخلايا الذي قد يؤدي إلى أمراض مختلفة مثل السرطان وأمراض القلب والسكري.

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غني بالألياف

أيضا الأرز الأحمر غني بالألياف، مما يجعله غذاءً مثاليًا لفقدان الوزن، كما أن الألياف ضرورية في عملية الهضم لأنها تساعد في تحسين حركة الأمعاء، ومنع الإمساك، وتقليل مستويات الكوليسترول في الجسم.

ويؤكد الأطباء، أن الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف تساعد أيضًا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم الصحية، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

غني بالفيتامينات والمعادن

كذلك فإن الأرز الأحمر مليء بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة جيدة، كما يعد مصدرا ممتازا لفيتامين B6، الذي يساعد الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء والناقلات العصبية التي تنظم المزاج.

ويوضح خبراء الصحة، أن فيتامين E، أحد مضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على صحة الجلد، وقد تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي هذا النوع من الأرز على البوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم التي تساعد في الحفاظ على صحة العظام وضغط الدم والتمثيل الغذائي.يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان.

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