احذر المشروبات الغازية في رمضان.. لن تتوقع تأثير كوبين من الكولا يوميا

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أظهرت دراسة أمريكية مدى تأثير “الكولا” على الكلى، وأن شرب أكثر من كوبين منها يوميًا، يضاعف من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

استهلاك المشروبات الغازية:

وبينت نتائج الدراسة أن استهلاك المشروبات الغازية غير الكولا ليس مرتبطًا بخطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وأن المادة المعنية هي حمض الفوسفوريك، الذي يستخدم كمواد حافظة وكمحمض في الكولا.

وأوضحت أن جميع أنواع المشروبات الغازية ضارّة بالصحة، حتى تلك التي تعتبر “لايت”، يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو مرض السكري.

كما أنها تضرّ بصحة العظام وترتبط بسرطان المريء والسمنة وفرط النشاط وتسوس الأسنان.

بدائل المشروبات الغازية:

ويمكن استبدال المشروبات الغازية في رمضان ببدائل صحية منها:

1-عصير الليمون: معروف عن عصير الليمون أنه شراب منعش يرفع من مناعة الجسم التي تقل بسبب الصيام في شهر رمضان، هذا بالإضافة الى أنه مفيد لمن يعانون من فقر الدم.

2- التمر الهندي: يعتبر من المشروبات المعروفة بتأثيرها الايجابي على طرد السموم بالجسم.

3- الكركديه: يتربع على رأس قائمة أفضل مشروبات شهر رمضان الكريم؛ ففي العادة يستخدمه كثيرون طوال أيام السنة لما له من فائدة كبيرة في خفض ضغط الدم المرتفع.

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