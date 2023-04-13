5 أجهزة داخل منزلك.. احذر توصيلها بمشترك الكهرباء

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نشر موقع متخصص، تقريرا، حول خطورة توصيل أجهزة كهربائية معينة بمشترك الكهرياء، حيث يتسبب ذلك في إحداث مشاكل خطيرة.

وأورد التقرير أن 5 أجهزة كهربائية تعتبر أساسية في معظم المنازل، يمكن أن يتسبب توصيلها بمشترك الكهرباء في أخطار على الأجهزة وعلى توصيلات الكهرباء بالمنزل، حسب موقع “bob vila”، وهي:

1- الخلاط

يفضل توصيل الخلاط بمقبس الكهرباء المتواجد في جدار الحائط بشكل مباشر، وذلك منعا لحدوث مشاكل على مشترك الكهرباء مما قد يتسبب في حدوث قصر في الدائرة الكهربائية.

2- الثلاجة

تتطلب الأجهزة الكبيرة مثل الثلاجات الكثيرَ من الطاقة، ويتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها بشكل متكرر، مما قد يؤدي بسهولة إلى زيادة تحميل مقدار الطاقة الذي يمكن للمشترك الكهربائي تمريره للأجهزة الأخرى.

3- المايكروويف

من الأجهزة الحديثة التي يعتمد عليها كثيرين في منازلهم اليوم، وهو يستهلك الكثير من الكهرباء، وكذلك الفرن الكهربئي التقليدي، ويهناك مشترك كهربي خاص لمثل هذه الأجهزة، ومن الأفضل توصيلها مباشرة.

4- مكيفات الهواء

نظرا لكمية الطاقة الكبيرة التي يستهلكها مكيف الهواء، كما أنه لا يوجد مشترك كهرباء بنفس القدر من القوة لاستيعاب هذه الطاقة.

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5- مشترك كهربائي آخر

تجنب استخدام أسلاك التمديد مع مقابس الطاقة، إذا وجدت نفسك تعاني من نقص في المنافذ، فحاول فصل أحد الأجهزة قبل توصيل جهاز آخر، أو اقطع السلك، وابحث عن بدائل خالية من الطاقة لأدواتك المنزلية