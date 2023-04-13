الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
5 أجهزة داخل منزلك.. احذر توصيلها بمشترك الكهرباء
أول لقطات للحظة اعتقال مسرب وثائق البنتاجون التي هزت أمريكا
احذر المشروبات الغازية في رمضان.. لن تتوقع تأثير كوبين من الكولا يوميا
اشتباكات تتجدد بين متظاهرين والشرطة في فرنسا
الطيران المدني: “حقك محفوظ” في حال تأخر رحلتك
أهم 10.. إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة وتحذير من 36 ساعة قادمة

الرئيسية

 /

منوعات

 /

5 أجهزة داخل منزلك.. احذر توصيلها بمشترك الكهرباء

5 أجهزة داخل منزلك.. احذر توصيلها بمشترك الكهرباء

5 أجهزة داخل منزلك.. احذر توصيلها بمشترك الكهرباء
٠١:١٠:٠١ ص، الجمعة، ٢٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

نشر موقع متخصص، تقريرا، حول خطورة توصيل أجهزة كهربائية معينة بمشترك الكهرياء، حيث يتسبب ذلك في إحداث مشاكل خطيرة.

وأورد التقرير أن 5 أجهزة كهربائية تعتبر أساسية في معظم المنازل، يمكن أن يتسبب توصيلها بمشترك الكهرباء في أخطار على الأجهزة وعلى توصيلات الكهرباء بالمنزل، حسب موقع “bob vila”، وهي:

1- الخلاط

يفضل توصيل الخلاط بمقبس الكهرباء المتواجد في جدار الحائط بشكل مباشر، وذلك منعا لحدوث مشاكل على مشترك الكهرباء مما قد يتسبب في حدوث قصر في الدائرة الكهربائية.

2- الثلاجة

تتطلب الأجهزة الكبيرة مثل الثلاجات الكثيرَ من الطاقة، ويتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها بشكل متكرر، مما قد يؤدي بسهولة إلى زيادة تحميل مقدار الطاقة الذي يمكن للمشترك الكهربائي تمريره للأجهزة الأخرى.

3- المايكروويف

من الأجهزة الحديثة التي يعتمد عليها كثيرين في منازلهم اليوم، وهو يستهلك الكثير من الكهرباء، وكذلك الفرن الكهربئي التقليدي، ويهناك مشترك كهربي خاص لمثل هذه الأجهزة، ومن الأفضل توصيلها مباشرة.

4- مكيفات الهواء

نظرا لكمية الطاقة الكبيرة التي يستهلكها مكيف الهواء، كما أنه لا يوجد مشترك كهرباء بنفس القدر من القوة لاستيعاب هذه الطاقة.

اقرأ أيضا:

مع اقتراب الصيف.. 5 نصائح لتوفير استهلاك الطاقة بالمنزل

5- مشترك كهربائي آخر

تجنب استخدام أسلاك التمديد مع مقابس الطاقة، إذا وجدت نفسك تعاني من نقص في المنافذ، فحاول فصل أحد الأجهزة قبل توصيل جهاز آخر، أو اقطع السلك، وابحث عن بدائل خالية من الطاقة لأدواتك المنزلية

الكلمات الدلالية:
الأجهزة الكهربائية توصبل الكهرباء المنزلي توصيل مشترك الكهرباء نصائح منزلية

مواد ذات صلة

المزيد
«صيني» باع كُليته لشراء آيفون.. دفع الثمن غالياً

«صيني» باع كُليته لشراء آيفون.. دفع الثمن غالياً

٠٢:٠٣ ص، الأحد، ١٣ يناير ٢٠١٩
شاب يخيم أمام متجر «آبل» ليكون أول الحاصلين على الآيفون الجديد

شاب يخيم أمام متجر «آبل» ليكون أول الحاصلين على الآيفون الجديد

٠٩:٥٢ م، الخميس، ١٤ سبتمبر ٢٠١٧
كيف تقلل الملح في نظامك الغذائي؟.. إليك الطريقة

كيف تقلل الملح في نظامك الغذائي؟.. إليك الطريقة

١٢:٤٨ ص، السبت، ١٤ سبتمبر ٢٠١٩
بدء تنفيذ مشروع تكييف مناطق الانتظار بمجمع صالات الحج والعمرة في جدة

بدء تنفيذ مشروع تكييف مناطق الانتظار بمجمع صالات الحج والعمرة في جدة

٠٦:٤٧ م، الخميس، ٢١ فبراير ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *