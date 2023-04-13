أول لقطات للحظة اعتقال مسرب وثائق البنتاجون التي هزت أمريكا

تواصل- فريق التحرير:

أظهرت لقطات مصورة لحظة اعتقال قوات الأمن الأمريكية المتهم بتسريب وثائق البنتاغون من منزله.

وأبان الفيديو لقطات تم تصويرها بمُسيّرة جوية المتهم داخل مكان مفتوح في منزله يقرأ كُتب، ثم خرج مستسملًا واضعًا يديه خلف رأسه، حيث سلّم نفسه لقوات الأمن دون مقاومة.

وزير العدل

وقال وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتقل الخميس 13 أبريل 2023، المتهم بتسريب وثائق البنتاغون.

فيما وصفت وزارة الدفاع تسريب المعلومات السرية بأنه “عمل إجرامي متعمد”، وذلك في واحدة من أخطر التسريبات لأسرار الولايات المتحدة منذ سنوات، والمرتبطة بشكل كبير بالأزمة الروسية الأوكرانية.

جاك تيكسيرا

وقال وزير العدل إن جهاز “إف بي آي” اعتقل العنصر في مخابرات الحرس الوطني الجوي بولاية ماساشوستس الأمريكية، جاك تيكسيرا، دون أي تعقيدات، في حين أكد البنتاغون أنه يعمل على تقييد وصول بعض الأفراد للمعلومات الحساسة.

التحقيقات مستمرة

وأضاف وزير العدل الأمريكي أن التحقيقات مستمرة والمشتبه فيه سيمثل أمام المحكمة، فيما قال الـ”إف بي آي” إنه لا يمكنه تقديم مزيد من المعلومات حالياً بشأن اعتقال المشتبه فيه بتسريب الوثائق.

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