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الطيران المدني: “حقك محفوظ” في حال تأخر رحلتك

الطيران المدني: “حقك محفوظ” في حال تأخر رحلتك

الطيران المدني: “حقك محفوظ” في حال تأخر رحلتك
١٢:٢٩:٢٩ ص، الجمعة، ٢٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، أن حقوق المسافرين محفوظة حال تأخر مواعيد الرحلات الجوية، ووجهت بالاطلاع على اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.

3 حقوق للمسافرين

وأفاد الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين، التابع لهيئة الطيران المدني عبر “تويتر”، أنه في حال تأخر موعد الإقلاع عن الموعد المحدد للمغادرة، يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بـ

1- مرطبات أو مشروبات، بعد مضي ساعة واحدة من موعد الإقلاع الأصلي

2- وجبة ملائمة، بعد مرور 3 ساعات من الموعد

3- سكن فندقي ومواصلات من المطار وإليه، بعد مرور 6 ساعات من تأخر موعد الإقلاع

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أكثر الشكاوى تداولا

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت، في وقت سابق، أن أكثر الشكاوى تداولاً خلال شهر ديسمبر من عام 2022م هي استرجاع قيمة التذاكر أولاً، ثم تأخير الرحلات، ثم إلغاء الرحلات.

جاء ذلك في سياق تقرير مؤشرَ تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر ديسمبر 2022.

879 شكوى خلال شهر ديسمبر  

ووفقًا لبيان صحفي نقلته صحيفة “الرياض”، فقد بلغ إجمالي الشكاوى التي رفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر ديسمبر الماضي، 879 شكوى.

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