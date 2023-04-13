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روسيا ترد على تصريحات وزير خارجية أوكرانيا بشأن البحر الأسود.. ماذا يحدث؟
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روسيا ترد على تصريحات وزير خارجية أوكرانيا بشأن البحر الأسود.. ماذا يحدث؟

روسيا ترد على تصريحات وزير خارجية أوكرانيا بشأن البحر الأسود.. ماذا يحدث؟

روسيا ترد على تصريحات وزير خارجية أوكرانيا بشأن البحر الأسود.. ماذا يحدث؟
١١:٣١:٥٤ م، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا حول البحر الأسود.

أزمة البحر الأسود

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية مساء اليوم الخميس: إن “البحر الأسود لن يكون أبدا بحر الناتو”.

وأضاف المسؤول الروسي: “لفتت انتباهنا تصريحات كوليبا.. البيان نفسه يستند إلى تناقضين: الناتو ونزع السلاح مفهومان متعارضان”.

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أوكرانيا وبحر الناتو

يذكر أن وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا دعا في وقت سابق إلى تحويل البحر الأسود إلى “بحر الناتو” وضرورة جعله منطقة منزوعة السلاح.

وتصرح قادة كييف بمن من فيهم فلاديمير زيلينسكي باستمرار بضرورة “استعادة” القرم وكافة المناطق التي أصبحت ضمن الأراضي الروسية وفق استفتاء شعبي أجري بناء على طلبهم للانضمام إلى روسيا، وفقا لـ”روسيا اليوم”.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا البحر الأسود الناتو روسيا

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