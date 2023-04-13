الزعاق يشرح طرق معرفة الأهلّة ومواقيتها

تواصل – فريق التحرير:

شرح الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية، د. خالد بن صالح الزعاق، أن الشهور الهجرية هي التي تعتمد على حركة القمر، وتسمى الشهور الهلالية، أو القمرية.

من غروب القمر

وأورد الزعاق في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه الشخصي على “تويتر” أن أول ليلة في الشهر يغيب القمر بعيد مغيب الشمس، وفي الليلة الثانية، يغيب القمر بين مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر.

أما في الليلة الثالثة من الشهر، كما تابع الزعاق، يغيب القمر مع مغيب الشفق الأحمر، وفي ليلة الرابع عشر من الشهر، يشرق القمر شرقا، مع غروب الشمس غربا.

معرفة تمام الشهر ونقصانه

والعامة يعرفون تمام الشهر من نقصانه من تبدر القمر، فإن تبدر يوم 14 فالشهر هافي، أي عدته 29 يوما، وإن تبدر القمر يوم 15 فالشهر وافي، أي يأتي 30 يوما.

والشهور الهجرية هي شهور كونية، وليست اصطلاحية كما هو الحال في الشهور الميلادية، لاعتمادها على ظاهرة كونية تشاهد بالأعين.

اقرأ أيضا:

الزعاق يوضح: كوكب يظهر في السماء طوال شهر رمضان

منازل القمر

وكشف الزعاق أن القمر يشاهد 28 يوما، لذا فإن منازله عددها 28 منزلا، والمنازل هي مواقع الاستراحة أو المحطات التي يستريح فيها القمر أثناء رحلته الشهرية حول الأرض.

فإن كان الشهر 29 يوما فإن القمر يختفي ليلة واحدة، أما إذا كان الشهر 30 يوما فإن القمر يختي لمدة ليلتين، وتسمى ليالي الاستسرار.