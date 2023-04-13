أكثر من 200 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي.. رابط التقديم

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

عالم رئيسي مؤقت.

مساعد اداري أول.

مساعد اداري أول.

منسق اداري ثاني.

ممثل أول، دخول المرضى التنويم.

تقني تخدير.

تقني تخدير.

صيدلي الإشراف على مضادات الميكروبات.

رئيس طباخين مساعد.

اختصاصي سريري مساعد الأمراض النفسية.

منسق ابحاث سريرية مساعد.

استشاري مساعد التخدير.

استشاري مساعد التخدير.

استشاري مساعد باطنيه.

استشاري مساعد ، طب الأجنة.

استشاري مساعد، جراحة التجميل.

استشاري مساعد ,طب الطوارئ.

مساعد رئيس تمريض.

مساعد رئيس تمريض.

مساعد رئيس تمريض.

مساعد رئيس تمريض.

مساعد منسق تبرع الا عضاء.

مساعد مدير مشروع ادارة تسليم مشاريع المؤسسة.

مسجل حالا ت أورام مساعد.

أستشاري مشارك الرعاية الصحية المنزلية.

استشاري مشارك, غدد صماء اطفال.

اخصائي تقنية قلب واوعيه دمويه.

اخصائي تقنية قلب واوعيه دمويه.

مركب سجاد أول.

رئيس قسم الأشعة.

كبير الطهاة.

مهندس أجهزة طبية أول.

مدرب سريري.

مدرب سريري.

مدرب سريري.

مدرب سريري.

صيدلاني سريري.

صيدلاني سريري.

منسق أبحاث سريرية.

اختصاصي سريري.

اختصاصي سريري.

اختصاصي سريري.

اختصاصي سريري.

مجهز اطعمة بارده.

مجهز اطعمة بارده.

محلل علوم الحوسبة.

استشاري طب طوارىءالبالغين.

استشاري تخدير.

استشاري تخدير.

استشاري قلب.

استشاري غدد صماء .

استشاري الرعايه الطبيه للتشريفات.

استشاري طب العائلة.

استشاري طب العائلة.

استشاري طب العائلة.

استشاري أمراض معدية.

استشاري عناية مركزة.

استشاري عناية مركزة.

استشاري باطنية.

استشاري طب الأجنة.

استشاري أورام.

استشاري نساء وولادة.

استشاري عيون.

استشاري أنف وأذن وحنجرة.

استشاري جراحة اطفال.

استشاري طب تأهيل, جراحة العظام والمفاصل.

طباخ أول.

طباخ ثاني.

مساعد أول طب اسنان.

عامل حمية.

مدير التسويق التتـجير.

رئيس إدارة المرافق.

مدير الاستراتيجية.

كهربائي أول.

معاون بيئي.

محلل الحوكمة والإبلاغ.

أخصائي الحوكمة والإبلاغ.

محلل عمليات ادارة مكتب مشاريع المؤسسة.

محلل أول عمليات اداره مكتب مشاريع المؤسسة.

أخصائي عمليات ادارة مكتب مشاريع المؤسسة.

مساعد خدمات الطعام خدمات الطعام للمرضى.

مساعد خدمات الطعام خدمات الطعام لكبار الشخصيات.

مساعد خدمات الطعام خدمات الطعام لمركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد.

مساعد خدمات الطعام خدمات الطعام لكبار الشخصيات.

مساعد خدمات الطعام إدارة خدمات الطعام.

مساعد خدمات الطعام خدمات الطعام لكبار الشخصيات.

مساعد خدمات الطعام خدمات الطعام لمركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد.

مستشار وراثي.

رئيس تمريض جناح ما بعد الولادة (أ-1).

رئيس تمريض جناح (و-3) – الوحدة الطبية.

رئيس تمريض ديلزة الدم.

رئيس تمريض وحدة امراض الدم (الدور 15(.

رئيس تمريض مختبر قسطرة القلب الباضعة.

مدير التسليم لإداره مكتب مشاريع المؤسسة.

مدير الحوكمة والإبلاغ لإدارة مكتب مشاريع المؤسسة.

مدير ادارة أداء المشاريع.

مدير ادارة تخطيط المشاريع و الذكاء المؤسسي.

مدير أدارة التعليم.

سكرتير أول الشؤون الإعلامية.

سكرتير أول برنامج التحول.

سكرتير أول إدارة الكفاءات.

سكرتير أول الحوكمة المؤسسية.

سكرتير أول المركز الصحي للكبد والأمعاء الدقيقة.

سكرتير ثاني برنامج التحول – الرياض.

سكرتير ثاني.

سكرتير ثاني برنامج التحول – الرياض.

سكرتير ثاني إدارة خدمات المشتريات.

عامل نظافة عمال النظافة الرياض.

عامل نظافة المخازن والمستودعات.

عامل نظافة.

عامل نظافة.

عامل نظافة.

عامل نظافة.

عامل نظافة.

عامل نظافة.

ميكانيكي تدفئه تبريد وتكيف أول.

مشطب داخلي أول.

مشطب داخلي أول.

محقق أول.

فني مختبر بيطري أول.

مساعد مغسلة المغسلة.

مساعد مغسلة المغسلة.

مساعد صيانة الأراضي الزراعية.

مساعد صيانة ورشة البناء والسجاد الرياض.

مساعد صيانة الأراضي الزراعية الرياض.

مدير قسم تطوير الأعمال.

مدير علاقات الموظفين.

مهندس ميكانيكي ثاني.

اختصاصي جودة الشؤون الطبية والسريرية.

فيزيائي طبي أول.

فني ثاني فيزياء طبية.

طبيب الإحالات الطبية.

مساعد الرعاية الدوائية.

مسؤول سلامة الأدوية.

مراسل.

أختصاصي، التصوير بالرنين المغناطيسي.

محلل الشبكات.

مسؤول توظيف التمريض.

منسق توظيف التمريض.

طبيب قبول المريض قبول المرضى وأهلية العلاج.

أخصائي تروية قلبية خدمات التروية القلبية.

فني مكافحة الحشرات.

صيدلاني أول الصيدلية الداخلية.

صيدلاني أول الصيدلية المتنقلة.

صيدلاني ثاني الصيدلية الداخلية.

صيدلاني ثاني صيدلية البرج الشمالي.

صيدلاني ثاني صيدلية الطوارىء.

صيدلاني ثاني صيدلية البرج الشمالي.

صيدلاني ثاني صيدلية المرضى المنومين.

صيدلاني ثالث الصيدلية الداخلية.

صيدلاني ثالث الصيدلية الداخلية.

مساعد صيدلاني الصيدلية الداخلية المدينة المنورة.

سباك السباكة والغازات الطبية.

سباك ثاني السباكة والغازات الطبية.

اختصاصي، تقنية تخطيط النوم.

زميل دراسات عليا.

عالم أبحاث رئيسي.

محلل مشاريع اداره تسليم مشاريع المؤسسة.

مدير مشروع العقارات التجارية.

مدير مشروع اداره تسليم مشاريع المؤسسة.

مدير مشروع اداره تسليم مشاريع المؤسسة.

منسق تطوير الجودة الشؤون الطبية والسريرية.

فني أشعة خدمات التصوير الشعاعي العام.

فني أبحاث إدارة علم الأورام الجزيئي.

فني أبحاث الغدد الصماء الجزيئية.

فني العلاج التنفسي الرعاية التنفسية العامة.

أخصائي علاج تنفسي خدمات الرعاية التنفسية.

عالم أبحاث الأبحاث والابتكار لزراعة الأعضاء.

كبير الخبازين إنتاج خدمات الطعام الرياض.

كبير الخبازين خدمات الطعام لمركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد.

كبير مهندسي أجهزة طبية دعم وتقنية الطب الحيوي.

كبير استشاريين ابيضاض الدم والأورام الليمفاوية الرياض 11/06/2023

اخصائي أول برنامج إدارة البيانات برنامج إدارة البيانات الرياض 13/04/2023

كبير السائقين تجمع سائقي النقل الثقيل الرياض 25/04/2023

مستشار وراثي أول الشؤون الطبية والسريرية المدينة المنورة 10/07/2023

كبير السكرتاريين ادارة مكتب التحول الرياض 25/04/2023

كبير السكرتاريين مكتب إدارة المشاريع المؤسسية الرياض 19/04/2023

صيدلي أولي – منسق الرعاية الصيدلانية المدينة المنورة 27/04/2023

اختصاصي أول، أجهزة التقويم والأطراف الصناعيةة قسم خدمات تقويم العظام/ الأطراف الاصطناعية الرياض 27/05/2023

مساعد صيدلي أول الصيدلية الداخلية المدينة المنورة 16/04/2023

كبير أخصائيي , إدارة المشاريع المدير العام التنفيذي – المدينة المنورة المدينة المنورة 18/04/2023

كبير مديري مشاريع,لمكتب التحول ادارة مكتب التحول الرياض 27/04/2023

كبير تقني علم النفس علم السلوك الرياض 25/04/2023

كبير أخصائيي العلاج الترفيهي علم السلوك الرياض 23/04/2023

كبير أخصائيي علاج تنفسي اختصاصيو وفنيو الرعاية التنفسية جدة 27/04/2023

كبير علماء الابحاث قسم الطب المقارن الرياض 07/05/2023

كبير محللي تخطيط المؤسسه تخطيط المشاريع والذكاء المؤسسي الرياض 27/04/2023

مهندس موقع (انشائي/ مدني) إدارة فريق عمل المشاريع جدة 18/04/2023

طبيب متخصص زراعة الرئة للكبار الرياض 27/04/2023

طبيب متخصص الأشعة المدينة المنورة 20/04/2023

طبيب متخصص المسالك البولية المدينة المنورة 05/07/2023

أخصائي ثاني, علم التخاطب والبلع علم أمراض اللغة والتخاطب الرياض 25/04/2023

ممرض أول التوظيف والمحافظة على الممرضين الرياض 12/07/2023

ممرض أول برنامج تطوير الخريجين الجدد الرياض 18/04/2023

ممرض أول التوظيف والمحافظة على الممرضين الرياض 13/05/2023

ممرض أول التوظيف والمحافظة على الممرضين الرياض 30/04/2023

مشرف الاسكان العمليات الميدانية الرياض 16/04/2023

مشرف الرواتب وعوائد الموظفين الخدمات المالية – المدينة المدينة المنورة 13/04/2023

منجد ثاني الأعمال المدنية لمركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال الرياض 07/05/2023

منجد ثاني إدارة الدعم التقني الرياض 22/04/2023

منسق سريري للرعاية الصحية الافتراضية دعم التشغيل الرياض 18/04/2023

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مشغل معالجة مياه ثاني المرافق – معالجة المياه الرياض 18/04/2023

والمزيد

طريقة التقديم:

أوضحت المستشفى أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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