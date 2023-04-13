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الموارد البشرية: بدء المرحلة الثانية من إلزام المنشآت بتوثيق 50% من عقود الموظفين عبر منصة قوى
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الموارد البشرية: بدء المرحلة الثانية من إلزام المنشآت بتوثيق 50% من عقود الموظفين عبر منصة قوى

الموارد البشرية: بدء المرحلة الثانية من إلزام المنشآت بتوثيق 50% من عقود الموظفين عبر منصة قوى

الموارد البشرية: بدء المرحلة الثانية من إلزام المنشآت بتوثيق 50% من عقود الموظفين عبر منصة قوى
١٠:٢٤:٥٠ م، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدءَ المرحلة الثانية لتوثيق العقود بإلزام المنشآت بتوثيق 50% من عقود الموظفين عبر منصة قوى.

الموارد البشرية:

وحددت الوزارة نسب الالتزام المطلوبة بتوثيق العقود من إجمالي موظفي المنشأة حسب كل ربع من عام 2023م كالتالي: الربع الأول 20%، الربع الثاني 50% الربع الثالث 80%.

وتهدف خدمة توثيق العقود إلى حفظ حقوق أطراف العلاقة (صاحب العمل والموظف) وتوفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته، إضافة إلى التحقق من التزام المنشآت بقوانين وأحكام نظام العمل والتأكد من صحة بيانات العقود وتقليل الخلافات والقضايا العمالية.

عقود العاملين في القطاع الخاص:

وتتيح خدمة توثيق العقود إلكترونياً لأصحاب العمل رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العاملين في القطاع الخاص من المواطنين وغيرهم، كما تتيح الخدمة للعاملين خدمة التحقق من صحة بيانات عقودهم.

وأوضحت الوزارة أنه بعد إنشاء العقد الوظيفي من قبل المنشأة يمكن للموظف الموافقة على العقد أو رفضه أو طلب تعديله عبر حسابه في قوى أفراد، وفي حال موافقة الطرفين يعد العقد موثقًا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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الكلمات الدلالية:
إلزام المنشآت المرحلة الثانية الموارد البشرية عقود الموظفين منصة قوى

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