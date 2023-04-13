مكتب التحقيقات الفيدرالي يلقي القبض على المتهم بتسريب وثائق البنتاجون

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أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على “جاك تيكسيرا”، المتهم بتسريب وثائق البنتاجون السرية.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن مكتب التحقيقات الفيدرالي داهم منزل المشتبه به في تسريب الوثائق، والذي يبلغ من العمر 21 عاما.

تسريب وثائق البنتاجون:

ونقلت عن مسؤول أمريكي أن السلطات الفيدرالية بدأت تفتيش منزل والدة جاك تيكسيرا.

وأوضحت أن الشخص الذي قام بترسيب الوثائق الأميركية السرية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية، هو قائد مجموعة دردشة صغيرة للألعاب عبر الإنترنت.

وأضافت أن الشاب يدعي جاك تيكسيرا، ويعمل طيار في جناح الاستخبارات في الحرس الوطني الجوي في ولاية ماساتشوستس.

تفاصيل الواقعة:

ووفقا لنيويورك تايمز، فقد تم الإثبات من خلال منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والسجلات العسكرية، أن الطيار تيكسيرا مدرج في جناح المخابرات 102 التابع للحرس الوطني الجوي في ماساتشوستس.

وكشفت الصحيفة أن تيكسيرا، قام بتسريب وثائق المخابرات الأميركية، وأنه يعتبر رئيس أو قائد مجموعة خاصة على الإنترنت تسمى “ثوج شاكر سنترال”، يجتمع بها حوالي من 20 إلى 30 شخصا، معظمهم من الشباب والمراهقين.

فيما أكد مسؤولان أميركيان لنيويورك تايمز، أن المحققين يريدون التحدث إلى تيكسيرا بشأن تسريب الوثائق الحكومية إلى المجموعة الخاصة على الإنترنت.

وزير الدفاع الأمريكي:

وعقب تسريب الوثائق صرح وزير الدفاع الأمريكي، أننا سنواصل التحقيق ونقلب كل حجر حتى نعرف مصدر هذا ومداه.

وتعهد لويد أوستن، بأن الولايات المتحدة ستواصل التحقيق في التسريب المزعوم في الآونة الأخيرة لوثائق سرية “حتى تعرف مصدره.

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