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“أبو لؤلؤة المجوسي” يكشف سبب جريمته.. أول تعليق من المتهم بطعن إمام مسجد بنيوجيرسي
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“أبو لؤلؤة المجوسي” يكشف سبب جريمته.. أول تعليق من المتهم بطعن إمام مسجد بنيوجيرسي

“أبو لؤلؤة المجوسي” يكشف سبب جريمته.. أول تعليق من المتهم بطعن إمام مسجد بنيوجيرسي

“أبو لؤلؤة المجوسي” يكشف سبب جريمته.. أول تعليق من المتهم بطعن إمام مسجد بنيوجيرسي
١١:٠١:٢٩ م، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أقر المتهم بطعن إمام مسجد، بجريمته، في الحادثة التي وقعت بمدينة باترسون بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

طعن إمام مسجد بنيوجيرسي:

وقد أقرّ المتهم سيريف زوربا البالغ 32 بجريمته بطعن إمام مسجد عمر بن الخطاب خلال أدائه صلاة الفجر في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وأكد أنه جاء من تركيا قبل سنوات، وأن الخلاف كان على مسائل دينية، كان دافعه وراء ارتكاب جريمته.

وفي التفاصيل أقر المتهم أيضا خلال مثوله أمام القضاء، بأنه خطط لفعلته قبل يوم من الحادثة.

وأوضح أنه سدد طعنة كادت أن تقضي على حياة إمام مسجد عمر بن الخطاب، الشيخ سيد النقيب.

وعند مواجهته بأنه كان مذنبا بتهمتي محاولة القتل، وحيازة الأسلحة غير المرخصة، أجاب قائلا: “نعم أقبل هذه التهمة”.

وواصل في اعترافاته: “إنه خطط للهجوم في الليلة السابقة في منزله بمفرده بسبب اختلافه مع المسجد وإمامه الذي يجمع المال باسم الإسلام”.

وكان زوربا توجه نحو إمام المسجد “السيد نقيب” الذي كان ساجدا، وبدأ بطعنه، قبل أن يتنبه إليه المصلون ويلاحقوه إلى خارج المسجد، ويقبضوا عليه.

فيما نقل إمام مسجد عمر بن الخطاب البالغ من العمر 65 عاما إلى المشفى بجروحه.

هاشتاج أبو لؤلؤة المجوسي:

وعقب عملية القبض على المتهم، تصدر هاشتاج ابو لؤلؤة المجوسي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في المملكة.

قالب ترند اليوم

تعليقات غاضبة:

وانطلقت حملة غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل وسم” ابو لؤلؤة المجوسي” معبرة عن استيائها من هذا الفعل المشين في الشهر الفضيل وفي بيت الله خاصة في صلاة الفجر، لتكشف الوجه القبيح للغرب.

وعلق أحد المغردين قائلا :”في ولاية نيوجرسي الأمريكية حاقدٌ يطعن – في صلاة الفجر – إمام مسجد عمر بن الخطاب مقلّداً “ابو لولوه المجوسي” الذي طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي إماماً بالمسلمين في صلاة الفجر”.

طعن إمام مسجد بولاية أمريكية في صلاة الفجر

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