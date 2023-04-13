منذ بداية رمضان.. 2 مليون وجبة فطور وسحور قدمها وقف خير المدينة

تواصل – واس:

يواصل مشروع إفطار الصائمين الذي ينفذه وقف خير المدينة، أعماله في تفطير الصائمين، حيث تجاوز حاجز الـ 2 مليون صائمٍ تم تفطيرهم وتقديم وجبات السحور لهم من بداية شهر رمضان المبارك.

يأتي هذا في المواقع التي تم تجهيزها بجوار المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء وجوار مسجد الميقات وجوار مسجد سيد الشهداء.

وقف خير المدينة

وقال رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمدينة المنورة الدكتور عبدالمحسن الحربي، إن المشروع يأتي ضمن حزمة المبادرات والأنشطة والفعاليات الإنسانية والإجتماعية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة مطلع شهر رمضان المبارك، وتنفذها الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الثالث “غير الربحي”.

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وجبات إفطار الصائم

وأضاف أن مشروع إفطار الصائمين تجاوز عدد مستفيديه 2 مليون صائمٍ من زوار المدينة المنورة قدم لهم نحو نصف مليون كيلو من التمور وأكثر من 11 مليون عبوة ماء وآلاف الوجبات المتنوعة.

وأكد الحربي أن فريق خير المدينة يعمل على الترحيب بكل اللغات بزائري المدينة المنورة ودعوتهم إلى الإفطار والسحور وتقديم الخدمة لهم، كما يسهم نحو 100 متطوعٍ ومتطوعة في الأعمال التي يقوم عليها فريق العمل الذي يضم 300 موظف وموظفة للأشراف والتنفيذ من أبناء المدينة المنورة.

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