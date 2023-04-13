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التقديم ينتهي غدًا.. أمانة منطقة الرياض تعلن طرح وظائف على المرتبة السابعة
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التقديم ينتهي غدًا.. أمانة منطقة الرياض تعلن طرح وظائف على المرتبة السابعة

التقديم ينتهي غدًا.. أمانة منطقة الرياض تعلن طرح وظائف على المرتبة السابعة

التقديم ينتهي غدًا.. أمانة منطقة الرياض تعلن طرح وظائف على المرتبة السابعة
١١:٢٧:٤٢ م، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن دعوتها للخريجين والخريجات من المواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظيفة المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (بنظام التعاقد) في بلدية محافظة الدلم على النحو التالي:

– مهندس مدني مساعد (المرتبة السابعة – للرجال والنساء)

– مهندس معماري مساعد (المرتبة السابعة – للرجال والنساء)

– مخطط مدن (المرتبة السابعة – للرجال والنساء)

خطوات التقديم:

– الدخول على نظام المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

– تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

– يتم تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى المتقدم أو المتقدمة من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها ومن ثم حفظ الطلب.

– على كل متقدم أو متقدمة اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به حيث لن تقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم دون إرفاق ملخص الطلب الذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة (رجال / نساء).

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طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1444/9/18هـ عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات): إضغط هنا ويستمر حتى الخميس الموافق 1444/9/22هـ.

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