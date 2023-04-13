فتح باب التقديم في وظائف المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية

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أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) عبر موقع تويتر عن فتح باب التسجيل في برنامج (تشغيل القطارات والمحطات) لمدة 3 اشهر لدى الخطوط الحديدية السعودية (سار)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية.

الشروط:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

المستوى اللغة الإنجليزية لا يقل عن 4 IELTS أو ما يعادلها.

دبلوم (الكلية المتوسطة) أو ما يعادلها.

أن يكون عمر المتقدم بين 20 – 26 عاماً.

يكون المتقدم لائقا طبياً.

اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

المزايا :

التوظيف بعد اجتياز البرنامج التدريبي في مهنة (مشغل الخط الرئيسي أو مرشد القطارات الرئيسية أو مشغل المحطة والساحة).

مكافأة شهرية خلال مدة التدريب (3,000 ريال).

التسجيل في التأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي بعد اجتياز البرنامج (حسب سياسة الشركة).

طريقة التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1444/09/22هـ الموافق 2023/04/13م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/10/05هـ الموافق 2023/04/25م.

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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