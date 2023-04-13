عقوبة رادعة.. النيابة العامة تحذر من الحصول على مال من الضمان الاجتماعي بدون حق

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حذرت النيابة العامة من الحصول على أموال الضمان الاجتماعي بدون وجه حق، موضحة العقوبات المستوجبة لهذا الفعل.

معالجة الفقر

وقالت النيابة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر: يستهدف نظام الضمان الاجتماعي إرساء التدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع، وتقديم الدعم المناسب.

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عقوبات مشددة

وأوضحت النيابة أنه يعاقب كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بدون وجه حق بالآتي:

– غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال

– السجن مدة تصل إلى سنة

– استرجاع ما تم صرفه دون استحقاق

الغش التجاري

وفي وقت سابق، أوضحت النيابة العامة، طبيعة المنتجات المغشوشة وتعريفها، والعقوبات المنصوص عليها في حالات غش المنتجات وموازينها، وفق نظام مكافحة الغش التجاري.

تعريف المنتج المغشوش

وأوردت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على تويتر أن المنتج المغشوش هو كل منتج دخل عليه تغيير أفقده شيئاً من قيمته المادية أو المعنوية، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار، أو غير مطابق للمواصفات.

السجن 3 سنوات وغرامة مليون ريال

وأفادت النيابة أن عقوبات الغش هي السجن مدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة قد تصل إلى مليون ريال، إذا اقترن فعل الخداع – أو الشروع فيه – باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة.