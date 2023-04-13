طريف تسجل أدنى درجة حرارة على مستوى المملكة.. اليوم

تواصل – فريق التحرير:

سجلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم الخميس، أدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة.

6 درجات مئوية

وحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد، سجلت طريف 6 درجات مئوية، كأقل درجة تم تسجيلها اليوم الخميس.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد، أعلن أمس الأربعاء، أنه يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة أمس في المملكة، أعلاها 32 درجة في جازان.

كما سجل 31 درجة في مكة المكرمة، و30 درجة في نجران وشرورة و28 درجة في المدينة المنورة وجدة والدمام.

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الرياض 26 درجة

وأكد أنه تم تسجيل 26 درجة في الرياض، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة وأبها 20 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

* طريف 6 درجات مئوية.

* القريات وتبوك وعرعر وسكاكا والباحة وأبها 8 درجات.

* الطائف ورفحاء 9 درجات.

* المجمعة وحفر الباطن وبيشة والداودمي وبريدة 10 درجات.

* العلا والدهناء والصمان والتنهات 11 درجة مئوية.