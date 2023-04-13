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أميرا الرياض والباحة يوجهان بمواصلة العمل خلال إجازة عيد الفطر
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أميرا الرياض والباحة يوجهان بمواصلة العمل خلال إجازة عيد الفطر

أميرا الرياض والباحة يوجهان بمواصلة العمل خلال إجازة عيد الفطر

أميرا الرياض والباحة يوجهان بمواصلة العمل خلال إجازة عيد الفطر
١٠:٠٦:٠٢ م، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ.

كما وجّه بتكليف عدد من الموظفين بالحضور لمقر العمل لإنجاز المعاملات وتسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.

وأكد سمو أمير منطقة الرياض أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله – بالعمل على تقديم كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم.

أمير الباحة

كما وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الإدارات المعنية في الإمارة، والمحافظات، والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الفطر المبارك، لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.

وأكد سموه أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – بتقديم كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم، مشدداً على أهمية تكثيف الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة جهودها لتوفير أفضل الخدمات لقاصدي الأماكن السياحية بالمنطقة.

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الكلمات الدلالية:
أمير الباحة أمير الرياض اجازة عيد الفطر اخبار السعودية

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