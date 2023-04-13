تكريم الفائزين في مسابقة “حافظ” لحفظ القرآن الكريم بجامعة حائل

تواصل- واس:

كرمت جامعة حائل أمس ، الفائزين في مسابقة “حافظ” لحفظ القرآن الكريم، والتي نظّمتها عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع كلية الشريعة والقانون لطلاب وطالبات الجامعة خلال شهر رمضان المبارك.

وذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور راشد بن مسلط الشريف ووكلاء الجامعات وعمداء الكليات والعمادات.

تشجيع الطلاب والطالبات

وأوضح عميد كلية الشريعة الدكتور عبدالعزيز بن سليمان الغسلان أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الطلاب والطالبات وتحفيزهم على حفظ كتاب الله وتلاوته، بما يسهم في تعزيز مفاهيم الاعتدال والوسطية في الفكر والسلوك لدى الطلبة وإذكاء روح التنافس البنّاء فيما بينهم.

وبيّن أن المسابقة تضمّنت أربعة فروع الأول حفظ القرآن الكريم كاملاً والثاني حفظ خمسة عشر جزءًا من القرآن الكريم، وأما الفرع الثالث حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم والرابع حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم .

وأشار الدكتور العسيلان إلى أنه تقدم للمسابقة في الفرع الأول 33 طالباً وطالبة والفرع الثاني 29 طالباً وطالبة وفي الفرع الثالث 23 طالباً وطالبة ،أما الفرع الرابع 86 طالباً وطالبة.

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