6 عناصر هامة للجسم موجودة في “التمر” .. تعرف عليها

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نشرت وزارة الصحة “أنفوجراف” للتوضيح بالقيمة الغذائية العالية للتمر.

وقالت إنه يمكن الحصول من “التمر” على الماغنسيوم و الكالسيوم و الحديد والبوتاسيوم وحمض الفوليك وفيتامين ب (6).

1- الماغنسيوم لصحة الأعصاب وتكوين البروتين والعظام.

2- الكالسيوم لصحة العظام والأسنان.

3- البوتاسيوم للحفاظ على المستويات من السوائل والطاقة

4- فيتامين “بي ٦” لصحة الجهاز العصبي والمناعي وتعزيز نمو الدماغ.

5- حمض الفوليك لتعزيز نمو الخلايا بشكل صحي وتكوين خلايا الدم الحمراء

6- الحديد لتعزيز إنتاج الهيموجلوبين في الدم وهرمون النمو.

في سياق متصل، كشف تقرير لموقع “هيلث لاين” الأمريكي عن فوائد التمر للجسم وخاصة عندما يتم تناولها عند الإفطار، والتي أكدها موقع “الكونستيلو” المتخصص بالصحة والطب.

3 فوائد

وهناك العديد من الفوائد الصحية التمر وهي كالتالي:

1- عناصر تعزز صحة العظام

يحتوي التمر على العديد من المعادن وأبرزها البوتاسيوم والمغنسيوم والنحاس والمنجنيز والحديد، بالإضافة إلى فيتامين “ك” الذي يساعد على تنظيم تخثر الدم وبناء العظام.

2- غني بالألياف التي تحافظ على الجهاز الهضمي.

3- غني بمضادات الأكسدة التي تحد من أمراض القلب والسرطان.

مضادات الأكسدة

ويحتوي التمر على العديد من مضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على مكافحة أنواع مختلفة من الأمراض، والتي تحد من انتشار الجذور الحرة في الجسم المسؤولة عن الإصابة بالسرطان

يمثل التمر مصدرا جيدا للألياف التي تساهم بصورة كبيرة في تحسين أداء الجهاز الهضمي

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