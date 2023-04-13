21 مليون مصلٍ ومصلية في المسجد النبوي خلال الثلثين الأولى من رمضان

تواصل – واس:

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، إن اجمالي عدد المصلين بلغ أكثر من 21 مليون مصلٍ ومصلية خلال الثلثين الأولى لشهر رمضان بزيادة 49٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أنه بلغ اجمالي عدد المصلين من غرة شهر محرم لهذا العام 1444 حتى تاريخه أكثر من 169 مليون مصلٍ ومصلية.

خطة التشغيل

وأكد أن الوكالة هيأت المسجد النبوي من خلال خطتها التشغيلية وتوفير كل ما من شأنه راحة المصلين والزوار وتسهيل كافة الخدمات لهم لينعموا بالراحة ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.

ورفع الشيخ السديس شكره لولاة الأمر -حفظهم الله- على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

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