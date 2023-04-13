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مخبأة في شحنة بطاطا.. ضبط 3.6 مليون قرص إمفيتامين مخدر بالرياض
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مخبأة في شحنة بطاطا.. ضبط 3.6 مليون قرص إمفيتامين مخدر بالرياض

مخبأة في شحنة بطاطا.. ضبط 3.6 مليون قرص إمفيتامين مخدر بالرياض

مخبأة في شحنة بطاطا.. ضبط 3.6 مليون قرص إمفيتامين مخدر بالرياض
٠٦:١٤:١٢ م، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، إن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (3,636,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة بطاطا.

وأوضح أنه تم القبض على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهم (3) مقيمين ووافدان بتأشيرة زيارة، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

علاج الإدمان

في وقت سابق، أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات توضح سبل علاج الإدمان في سرية تامة وبدون أي مساءلة.

جاء ذلك في رد من اللجنة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، ردا على سؤال مغرد، بشأن آلية العلاج من إدمان المخدرات.

وأجابت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بقولها “يمكنك الاتصال على 1955 أو التوجه مباشرة إلى مراكز إرادة لعلاج الإدمان، وهناك يتم استقبال المدمن وعلاجه، وكل من يبادر بالعلاج لا يُعاقب ويتم علاجه بسرية تامة”.

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سرية تامة.. اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات توضح سبل علاج الإدمان

الكلمات الدلالية:
السعودية المخدرات المملكة مكافحة المخدرات

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