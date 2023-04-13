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تحذير عاجل من الأرصاد: استمرار الأمطار على معظم المناطق حتى إجازة عيد الفطر
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تحذير عاجل من الأرصاد: استمرار الأمطار على معظم المناطق حتى إجازة عيد الفطر

تحذير عاجل من الأرصاد: استمرار الأمطار على معظم المناطق حتى إجازة عيد الفطر

تحذير عاجل من الأرصاد: استمرار الأمطار على معظم المناطق حتى إجازة عيد الفطر
٠٦:٠٣:٢٧ م، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن التوقعات تشير إلى استمرار الحالة المطرية على معظم المناطق حتى إجازة عيد الفطر.

ضرورة متابعة الإرشادات الرسمية عن أحوال الطقس

وأوضح أن هذه الأجواء قد تكون مناسبة لمن يحسن استغلالها مع أخد الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات المركز والإرشادات الرسمية عن أحوال الطقس.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

الحالة المطرية مستمرة على هذه المناطق

وتوقع أن الحالة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية.

ضرورة أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

الدفاع المدني يدعو إلى البقاء في أماكن آمنة

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول والمسـتنقعـات.

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