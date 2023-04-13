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“ولا ينقص من أجره شيئًا”.. حكاية “البريكي” الذي يفطر المسافرين الصائمين منذ 19 عاما
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“ولا ينقص من أجره شيئًا”.. حكاية “البريكي” الذي يفطر المسافرين الصائمين منذ 19 عاما

“ولا ينقص من أجره شيئًا”.. حكاية “البريكي” الذي يفطر المسافرين الصائمين منذ 19 عاما

“ولا ينقص من أجره شيئًا”.. حكاية “البريكي” الذي يفطر المسافرين الصائمين منذ 19 عاما
٠٥:٤١:٥٦ م، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

منذ 19 عامًا، يحرص المواطن صغير البريكي على تفطير المسافرين الصائمين والاحتفاء بمقدمهم وإكرامهم.

والاتجاهات الأربعة في حائل شاهدة على امتداد الكرم والعطاء والبذل على طريق المسافرين والقادمين من الجوف والأردن والعراق.

وقال البريكي لفضائية “الإخبارية”: “الفضل لله أولاً ثم يعود لمن يفطر معنا، لأنه هو الذي يجمل المكان بالإفطار معنا”.

وأشار إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: “من فطّر صائمًا فله مثل أجره ولا ينقص من أجره شيئًا”.

ولفت إلى أنه يداوم على ذلك منذ 19 عامًا، باستثناء العامين اللذين فرضت فيهما جائحة كورونا احترازات صحية.

ويشهد المكان توافدًا من كافة فئات المجتمع، سواءً من زوار المنطقة كانوا أو معتمرين يقصدون بيت الله الحرام.

ويحرص البريكي على توريث أبنائه وأبناء أخيه هذه العادة العظيمة في تفطير الصائمين خلال شهر رمضان.

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