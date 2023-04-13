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تعليم الحدود الشمالية يصدر قرارا بعدد من التكليفات الإدارية الهامة

تعليم الحدود الشمالية يصدر قرارا بعدد من التكليفات الإدارية الهامة

تعليم الحدود الشمالية يصدر قرارا بعدد من التكليفات الإدارية الهامة
٠٥:٤٠:١٦ م، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية أنها أصدرت اليوم الخميس، قرار بعدد من التكليفات الإدارية الهامة.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن مدير عام إدارة التعليم بالمنطقة أصدر قرارًا بعدد من التكليفات، على النحو التالي:

1 – سعد بن مجول العنزي مديرًا لإدارة المشتريات.

2 – نوافق بن رجاء العنزي مديرًا للإدارة المالية.

3 – لمياء بنت طليحان الضلعان مديرة لمكتب وفاء التعليمي.

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اختتام فعاليات المهرجان الرمضاني

يأتي هذا في الوقت الذي اختتمت فيه جامعة الحدود الشمالية أمس المهرجان الرمضاني لعام 1444 هـ الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب.

ويستمر حتى 18 رمضان وذلك في ملاعب ومرافق كلية التربية والآداب، حيث شملت الفعاليات:

1 – برامج توعوية.

2 – برنامجاً للأيتام.

3 – برنامجاً لذوي الإعاقة.

4 – برامج مسابقات رياضية.

5 – برامج فنية وثقافية وتطوعية.

وأوضحت الجامعة أنها تسعى من خلال هذا البرنامج الرمضاني إلى غرس أهدافها النبيلة في أبناء المجتمع، من خلال قضاء أوقات الفراغ في برامج هادفة تسهم في بناء شخصية الفرد واستثمار الوقت فيما ينفعهم.

الكلمات الدلالية:
إدارة التعليم التعليم المهرجان الرمضاني رمضان منطقة الحدود الشمالية

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