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عصر اليوم.. شاهد بردية بيشة القوية مع سيول وأمطار عسير
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عصر اليوم.. شاهد بردية بيشة القوية مع سيول وأمطار عسير

عصر اليوم.. شاهد بردية بيشة القوية مع سيول وأمطار عسير

عصر اليوم.. شاهد بردية بيشة القوية مع سيول وأمطار عسير
٠٥:١٧:١٢ م، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء باردة، تكونت عصر اليوم الخميس برديات قوية على محافظة بيشة مع أمطار غزيرة أدت لجريان السيول في عسير جنوب المملكة.

أمطا غزيرة وجريان للسيول على منطقة عسير

وأظهر مقاطع فيديو تما تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غطت شوارع بيشة البردية القوية مع جرت السيول وتساقط الأمطار على منطقة عسير.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وتوقع أن الحالة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية.

ضرورة أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

الدفاع المدني يدعو إلى البقاء في أماكن آمنة

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول والمسـتنقعـات.

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