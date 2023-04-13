عصر اليوم.. شاهد بردية بيشة القوية مع سيول وأمطار عسير

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وسط أجواء باردة، تكونت عصر اليوم الخميس برديات قوية على محافظة بيشة مع أمطار غزيرة أدت لجريان السيول في عسير جنوب المملكة.

بردية تاريخية كثيفة ب العطف شمال #بيشه عصر اليوم الخميس ٢٢ رمضان ١٤٤٤ pic.twitter.com/GADdhDG458 — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) April 13, 2023

أمطا غزيرة وجريان للسيول على منطقة عسير

وأظهر مقاطع فيديو تما تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غطت شوارع بيشة البردية القوية مع جرت السيول وتساقط الأمطار على منطقة عسير.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

🔴 فيديو

بردية قوية شمال #بيشة

الخميس ٢٢ رمضان ١٤٤٤هـ

13 إبريل 2023م

من | راجس الخضاري

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وتوقع أن الحالة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية.

ضرورة أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

شاهد من البداية إلى النهاية

بردية تاريخية كثيفة شمال #بيشه عصر اليوم الخميس ٢٢ رمضان ١٤٤٤

عضو المجموعة راجس الخضاري pic.twitter.com/PutZH3xOH2 — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) April 13, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى البقاء في أماكن آمنة

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول والمسـتنقعـات.

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